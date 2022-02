L'Acqua & Sapone Roma si prepara alla sfida con Chieri

Dopo il successo conseguito al tie-break sul taraflex fiorentino, l’Acqua & Sapone Roma Volley Club è pronta per una sfida tutta nuova. Al Palazzo dello Sport di Roma Eur, questo fine settimana arriverà la formazione della Reale Mutua Fenera Chieri guidata in panchina da coach Bregoli. Il fischio d'inizio dell'incontro, valido per la sesta giornata di ritorno di Regular Season, è programmato per domenica 13 febbraio alle ore 17.

I biglietti sono disponibili online al seguente link https://www.romavolleyclub.it/biglietteria-a1/ e presso i punti vendita Ticketone, oltre che al botteghino nel pre-partita dalle ore 15:00. La società ha predisposto tariffe speciali per i tesserati Fipav e per tutti i tesserati delle Federazioni affiliate al Coni oltre alle agevolazioni per le scuole, tutte acquistabili presso la Segreteria RVC all’email wolves@romavolleyclub.it

Ben allestita per la stagione 2021/22 e risoluta nella maggior parte del percorso fatto finora, la formazione piemontese, reduce dalla vittoria da 3 punti su Trento, scenderà sul campo capitolino con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica provvisoria e bissare la vittoria ottenuta nel girone di andata. Al momento, Villani e compagne sono seste a quota 28 punti con una partita in meno rispetto alle giallorosse, che occupano, invece, la decima posizione con 12 punti.

Roma proverà a mettere in campo nuovamente il gioco equilibrato dimostrato nei due incontri vincenti in trasferta, rispettivamente a Cremona e poi a Firenze, che hanno ridato morale alle Wolves e consapevolezza delle proprie capacità.

Alla determinazione che ha riacceso il gruppo capitolino, ora guidato da coach Andrea Mafrici, andrà ad aggiungersi il calore del pubblico che questo weekend attenderà la squadra al Palazzo dello Sport di Roma Eur per continuare a sostenerla in questa importante corsa verso la permanenza nella massima serie. Ci sono tutte le condizioni - in entrambe le metà campo -per aspettarsi una gara intensa e ricca di emozioni.

Alice Pamio, schiacciatrice dell'Acqua & Sapone Roma Volley Club, ha dichiarato:

"In questo momento, per noi, era importante riacquisire fiducia e la partita contro Firenze è stata fondamentale per dimostrare a noi stesse di che cosa siamo capaci. È stata una vittoria di gruppo in un campo non facile in cui ciascuna ha dato il proprio contributo per arrivare al risultato. La chiave che d'ora in avanti deve caratterizzare la nostra squadra. Contro Chieri, all'andata, dal punto di vista dell'agonismo, siamo arrivate un po' scariche. Oggi stiamo lavorando molto su questo aspetto, soprattutto contro squadre che hanno un livello di gioco molto alto. L'abbiamo mostrato in campo, ma possiamo fare ancora meglio. Domenica ci vorrà tanta ambizione, soprattutto in vista degli scontri diretti e dei punti di cui abbiamo bisogno. L'avversaria sulla carta è forte, ma c'è comunque una gara tutta da giocare".