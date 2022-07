Volley A2 femminile, le atlete della Roma Volley Club si affideranno ancora alle mani di Sandro Gennari

Non è un mistero che la ferma volontà è quella di riconquistare subito quella serie A1 persa in una serata di inizio aprile ed è cosa fondamentale garantire continuità, anche in quei ruoli in cui si lavora dietro le quinte. E così la Roma Volley Club Femminile ha ufficializzato sui propri canali social che Sandro Gennari sarà ancora il responsabile fisioterapico della squadra giallorossa e ricoprirà tale incarico per la quarta stagione consecutiva.

FORMAZIONE E CARRIERA - Romano doc e 62 anni di età, Gennari è uno dei fisioterapisti sportivi più apprezzati panorama nazionale ed esercita da oltre trent'anni questa professione presso lo studio Eur Fisio Gennari, da lui stesso creato, a Roma. Laureatosi in Fisioterapia presso l’Università di Chieti, ha poi conseguito il Master in Psicologia dello Sport presso l’Università degli studi di Siena. Attualmente è anche docente di fisioterapia all’Università La Sapienza di Roma.

Da non trascurare il fatto che Sandro, dal 1985, è fisioterapista ufficiale delle squadre nazionali della FIPAV, giovanili, senior, over, beach sia maschile che femminile, oltre ad aver partecipato ad alcune competizioni importanti e prestigiose quali Campionati Europei, Mondiali e Olimpiadi.

LE SUE IMPRESSIONI - Queste le sue dichiarazioni rese all'ufficio stampa della società capitolina:

“Sono felice di questa continuità del nostro rapporto, credo sia importante per me, per i ragazzi del mio Studio e per la società.”

“Conosco e ho trattato moltissime atlete, soprattutto in nazionale, da Egonu a Orro, da Malinov a Danesi. Ragazze con cui ho lavorato per recuperare alcune problematiche che le affliggevano in vista di appuntamenti importanti e con cui si è creato un ottimo rapporto. Della squadra di quest’anno conosco bene Giulia Melli e Martina Ferrara oltre, ovviamente, a Sofia Rebora.”

“Con il Dott. Vannicelli c’è un’amicizia e una collaborazione di lunga data, ma conosco anche coach Cuccarini e gli altri ragazzi dello staff tecnico, essendo alcuni romani. Lunedì ci incontreremo con il preparatore Luca Rossini. Già da fine agosto e nel corso dei primi giorni di settembre lavoreremo in forma coordinata. Studieremo le casistiche di ogni atleta per creare un programma di prevenzione agli infortuni attento alle problematiche più sensibili di ogni atleta.”

“Quest’anno per i servizi fisioterapici, oltre a me, in qualità di responsabile, ci saranno Pierfrancesco Gennari e Francesco D'Urso, ora impegnati con le nazionali giovanili. Seguiremo la squadra nel corso di tutta la stagione, con presenza al campo di allenamento e alle partite. Lo Studio dell’Eur sarà a disposizione delle ragazze per le terapie settimanali. Abbiamo acquistato nuovi macchinari per rimanere sempre al passo con l’evoluzione dei trattamenti fisioterapici: onde d’urto, radiali e il sistema di luci “blazepod” per l’allenamento funzionale e la rieducazione neuro-motoria.”

“E’ un bel momento per il movimento pallavolistico italiano. Gli investimenti fatti in questi anni dalla Fipav hanno portato grandi risultati, stiamo vincendo tantissime medaglie nelle competizioni internazionali. E’ un onore lavorare e aver lavorato per la Federazione, con molte di queste atlete e con questi staff tecnici.”

“A Roma c’è una grande passione per la pallavolo. Purtroppo, spostarsi nella capitale non è facile, la logistica credo sia il limite più grande nel poter avere il pieno in tutte le partite. Quest’anno finalmente giocheremo al Palazzetto, sarà bellissimo. Il gioco si vede benissimo, il pubblico è vicino e si sente, potrà essere un fattore importante. Ai romani voglio dire che non c’è solo il calcio, ci sono tante discipline che meritano attenzione. La squadra di quest’anno è veramente forte, invito tutti a venire a vedere questo grande spettacolo per riportare, insieme, Roma in A1.”