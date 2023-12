Roma Volley Club, una serata indimenticabile per Sofia Valoppi

“Ho fatto il meglio di quello che potevo e sono contenta di aver portato il mio contributo”. È questo il commento a caldo di Sofia Valoppi al termine dell’incredibile match di ieri al PalaTiziano tra la Roma Volley Club e la Savino Del Bene Scandicci. Il libero 20enne, unica romana tra le Wolves in questa seconda stagione in A1, ha fatto però molto più di quello che ha raccontato con dolcissima modestia. In effetti, una serata come quella di poche ore fa la ricorderà a lungo, visto che è stata tra le protagoniste della bella rimonta giallorossa che ha fruttato un punto pesante contro una corazzata come la formazione toscana. In svantaggio di due set, coach Cuccarini ha rimescolato le carte, proponendo proprio Sofia come libero al posto di Ferrara.

In questo campionato è stata impiegata soprattutto per rafforzare la seconda linea, ma il suo ruolo è proprio quello più bistrattato della pallavolo. Dopo essere scesa in campo, la Roma Volley Club ha ritrovato fiducia e nelle due frazioni di gioco vinte dalle Wolves Sofia Valoppi ha fornito un contributo fondamentale. Le statistiche raccontano meglio di ogni altra parola la prestazione del numero 9: l’80% di ricezioni positive e il 40% di quelle perfette testimoniano quanto solida sia stata la sua difesa in un momento così delicato della partita. Tanto lavoro oscuro per lei e persino una schiacciata della Antropova che le si è "stampata" in faccia, stordendola per qualche secondo ma senza pregiudicare il resto del match. Il libero classe 2003 è alla sua prima esperienza in A1 e finora ha legato gran parte della carriera alla città di Roma.

È infatti cresciuta in quella fucina di talenti in erba che è il Volleyrò Casal De’ Pazzi, conquistando in seguito un titolo italiano giovanile e il Trofeo delle Regioni con la selezione del Lazio nel 2018. Il titolo di miglior libero delle finali nazionali giovanili del 2019 è un altro vanto che non può essere messo in secondo piano. L'ottima annata nelle Marche con la maglia della Clementina 2020 le ha spalancato le porte della pallavolo capitolina che conta. Ora sta scoprendo l’A1 in tutte le sue sfaccettature e coach Cuccarini ha dimostrato di credere in lei, permettendole di entrare in campo in tutti i 12 match disputati. Con la prestazione di ieri avrà guadagnato sicuramente ancora più stima di quella già nutrita dallo staff giallorosso.