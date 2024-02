L’Aeroitalia SMI Roma sbanca Bergamo e riconquista la zona play-off

A differenza di Niccolò Paganini, l’Aeroitalia SMI Roma si è ripetuta eccome. A una settimana dalla splendida e preziosa vittoria del PalaTiziano contro Firenze, le Wolves hanno concesso il bis, in trasferta, piegando Bergamo. Era un match fondamentale ai fini della salvezza e lo è diventato ancora di più in ottica play-off. Il 3-1 con cui le ragazze di coach Cuccarini hanno espugnato il PalaFacchetti permette alla squadra capitolina di riportarsi prepotentemente in zona play-off (8° posto in classifica). Tra l’altro, le bergamasche portano decisamente fortuna visto che all’andata furono battute 3-0 per la prima vittoria piena dell’Aeroitalia-SMI. Le ambizioni giallorosse verranno ora messe alla prova domenica 11 febbraio in casa contro un’altra formazione che è sicuramente alla portata di Roma, l’Unionvolley Pinerolo. Ben 4 giocatrici sono andate in doppia cifra: Bici (18), Correa (14), Melli e Rucli (entrambe a quota 11).

Primo set: pronti, via e l’Aeroitalia SMI è subito sul pezzo con un 4-1 che mette in chiaro le ambizioni pomeridiane della squadra giallorossa. Il vantaggio delle ospiti si allarga fino a un impressionante 12-4 e al successivo 15-6 targato Era Bici. Le Wolves si rilassano solamente negli scambi finali e dopo aver conquistato un promettente 22-13. Bergamo prova a recuperare, ma il suo sforzo viene premiato da un -5 che non impedisce a Roma di sbloccare il punteggio in proprio favore.

Secondo set: anche nel secondo parziale le capitoline provano a fare la voce grossa, però la frazione di gioco si rivela più equilibrata del previsto, anzi sono le padrone di casa a mettere la freccia e ad accumulare punto su punto (15-10). Le Wolves non riescono a ricucire lo strappo, al contrario sono le bergamasche a fuggire di nuovo e a rendere eloquente il punteggio (il momentaneo 21-14 fa intuire come il pareggio nel conto set sia ormai prossimo). L’1-1 si materializza poco dopo grazie alle 8 palle set sfruttate dalla squadra lombarda.

Terzo set: Rucli, Bici, Rivero e Melli fanno dimenticare in fretta il set precedente e si parte con un interessante 5-2 che però Da Silva (top scorer di giornata) rende vano rimettendo quasi in equilibrio le sorti. È ancora una Rucli scatenata a trascinare le compagne e a piazzare un break fondamentale (12-8). Bergamo non ci sta e si riavvicina pericolosamente (16-13), ma la giornata delle Wolves è straordinaria e al nuovo vantaggio nel punteggio contribuisce un bel 20-15 che fa giocare Roma in maniera più disinvolta. Con cinque palle set il 2-1 si materializza, con Rivero che chiude il parziale.

Quarto set: l’equilibrio dura poco, anche perché Roma ha sempre in mano il pallino del gioco e Bergamo è capace soltanto di avvicinarsi, ma non al punto da far sentire il fiato sul collo alle ospiti. Ne è una chiara testimonianza il 17-12 costruito soprattutto da Rivero, con l’attacco vincente di Bici che concretizza poi un 20-14 che profuma tanto di vittoria. Il resto è ordinaria amministrazione, l’Aeroitalia SMI sciupa due match point, però il terzo è quello decisivo: Correa mette fine alla contesa e il secondo 3-1 consecutivo diventa realtà. Il tabellino del match:

VOLLEY BERGAMO 1991-AEROITALIA SMI ROMA 1-3 (20-25, 25-17, 19-25, 21-25)

BERGAMO: Bovo, Perico, Gennari 3, Melandri 5, Davyskiba 14, Pistolesi 2, Nervini 16, Cicola, Rozanski, Butigan 5, Cecchetto, Da Silva 19, Pasquino 2. All.

ROMA: Schwan, Melli 11, Correa 14, Valoppi, Rucli 11, Ferrara, Ciarrocchi, Rivero 12, Bechis 1, Madan, Bici 18, Muzi. All. Cuccarini