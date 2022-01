Acqua & Sapone Roma, salta anche la sfida con Cuneo

Si sperava che il Covid 19, per lo meno in casa Acqua & Sapone Roma, allentasse un po' la presa con l'avvento del nuovo anno, ma purtroppo l'ambiente della giallorosso si è dovuto ricredere. La squadra di Stefano Saja, malgrado manchino ancora sei giorni, non sarà in condizione di scendere in campo nemmeno contro la Bosca San Bernardo Cuneo: troppe ancora le atlete positive e ciò ne ha reso inevitabile ancora una volta il rinvio. Salgono a due dunque le partite non disputate dopo quella di Santo Stefano contro Vallefoglia.

LA NOTA SOCIETARIA - Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale tratto dalla pagina Facebook delle Wolves: "L' Acqua & Sapone Roma Volley Club Femminile comunica che la partita prevista per il 9 gennaio con la Bosca S.Bernardo Cuneo Granda Volley, visto il perdurare dei casi di positività nel gruppo squadra, è stata rinviata a data da destinarsi.

Nell'augurare una rapida guarigione a tutte le persone coinvolte, la società invita il proprio pubblico a non perdersi il grande spettacolo delle finali di Coppa Italia di volley femmminile al Palazzo dello Sport di Roma Eur del giorno 5 e 6 gennaio 2022.

Una grande opportunità per tutti gli appassionati di volley romani di vedere in campo le migliori squadre della serie A1 e A2 del campionato italiano di pallavolo femminile in una finale che torna finalmente nella capitale".