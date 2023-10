La Roma Volley Club sa come si vince anche in A1: che esordio contro il Vallefoglia!

Nella gara che vale l’esordio della stagione 2023/24 di serie A1, la Roma Volley Club trionfa in casa della Megabox Vallefoglia al termine di una battaglia durata poco più di due ore e mezza (2-3 25-22; 20-25; 19-25; 25-19; 12-15). Le romane guidate da coach Cuccarini conducono l’avvio del primo set, senza però riuscire a concretizzare i punti decisivi. Lottano nel secondo e nel terzo conquistando entrambe le lunghezze e intravedendo la possibilità di chiudere con un segno positivo l’esordio stagionale. Davanti al 2-1 per Roma, però, le Tigri di coach Pistola riaccendono la disputa, complice un’ottima reazione della coppia Giovannini-Mingardi, rimandando il verdetto al tie-break. Nel quinto, la formazione marchigiana continua a vivere il suo ottimo momento fino a quando le romane, sotto di quattro, tornano a esprimere il loro miglior gioco, mettendo in campo un’attesissima reazione di squadra: le ottime Bici e Plak invertono il trend della gara fino alla conquista del set e poi del match.

Mvp dell’incontro è l’opposta giallorossa Bici, determinante per la vittoria dell’incontro con 22 punti messi a referto (2 muri punto e 1 ace). Da segnalare l’ottima prestazione di tutto il gruppo giallorosso bravo a tenere alto il ritmo dall’inizio alla fine, eccetto qualche piccolo passaggio a vuoto nel quarto set. Buone infine le reazioni del libero Ferrara e del secondo Valoppi, inserito in momenti chiave del match, determinanti nel contenere la solida offensiva marchigiana. Migliore fra le fila avversarie Camilla Mingardi autrice di 21 punti. Le padrone di casa con Degradi e Kosheleva sono state brave a mettere sotto pressione le Wolves, non riuscendo però ad essere determinanti nei momenti salienti.

Dal canto loro, le giallorosse, senza poter contare sulle due schiacciatrici Rivero e Melli messe a riposo per problemi fisici, hanno messo nero su bianco tutte le indicazioni raccolte nella fase precampionato con un buon approccio agonistico. La strada è ancora lunga, tuttavia, i due punti conquistati da Bechis e compagne danno a tutto il gruppo il morale e l’energia giusta per tornare al lavoro e prepararsi per il primo, storico, match fra le “nuove” mura di casa del PalaTiziano. L’appuntamento è in programma domenica 15 ottobre alle ore 17 contro la corazzata Chieri, quando il grande pubblico capitolino potrà finalmente tornare nello storico impianto e sostenere le Wolves in questa avvincente avventura nella massima serie.

Erblira Bici, opposta della Roma Volley Club e MVP dell’incontro: “Non è stata una vittoria facile, è stata una partita bellissima. Loro sono una squadra forte, lo sapevamo, noi siamo stati un po’ in difficoltà all’inizio ma poi ne siamo usciti di squadra, lavorando come un gruppo. È stata una settimana non facile, abbiamo avuto qualche problema fisico ma ci siamo allenate bene. Io poi sono calata nel tie-break, ma le mie compagne mi hanno aiutato e alla fine abbiamo portato a casa la vittoria.” Il tabellino del match:

MEGABOX VALLEFOGLIA-ROMA VOLLEY CLUB 2-3 (25-22; 20-25; 19-25; 25-19; 12-15)

VALLEFOGLIA: Provaroni, Degradi 20, Passaro n.e., Cecconello n.e., Panetoni (L), Aleksic 9, Mingardi 21, Grosse Scharmann n.e., Mancini 5, Giovannini 8, Dijkema 3, Kosheleva 13, Gardini n.e, Bordelli (L) n.e. All. Andrea Pistola

ROMA: Bici 22, Bechis 2, Rivero n.e., Ciarrocchi 5, Plak 21, Ferrara (L), Rucli 8, Valoppi, Correa 3, Melli n.e., Schwan 12, Muzi. All. Giuseppe Cuccarini