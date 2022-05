La Roma Volley Club Femminile riparte da Sofia Rebora

La Roma Volley Club Femminile, con un post su Facebook, aveva preannunciato nella serata di ieri alcune importanti novità, in particolare per quanto riguarda il parco giocatrici e questa mattina c'è stata la prima ufficialità. Sofia Rebora, ventinovenne centrale genovese, e grande protagonista della salita in massima serie del 2020/21, vestirà la casacca giallorossa per la terza stagione consecutiva. Il neo tecnico Cuccarini dunque potrà contare su un caposaldo nonchè su un'atleta dalle grandi capacità, soprattutto a muro e nella battuta in salto. La società capitolina dunque continua a mettere le basi per una ripartenza che sia tra le più sicure possibili.

Questa le dichiarazioni della diretta interessata:

"Terzo anno a Roma, una grande opportunità. Non vedo l’ora di tornare a lavorare in palestra con fisso nella mente un grande obiettivo, come è stato quello della mia prima stagione, con la maglia di Roma. Pronta a spingere sempre al massimo, come ho sempre fatto. Ho accettato il rinnovo perché l’anno appena concluso non è stato come ci si aspettava. Anche a livello personale è stato un anno complicato. E avere subito una proposta dalla società mi ha fatto capire che comunque qualcosa di buono l’ho fatto vedere".

"Non conosco personalmente coach Cuccarini, ma il suo curriculum parla da solo. Me ne hanno parlato tutti molto bene sia a livello tecnico che a livello umano e questo è un grande valore. Sono sicura che mi potrà dare tanto, sono sempre pronta a nuove sfide e a mettermi in gioco. Credo che faremo grandi cose".

"L’obiettivo dichiarato di tornare in A1 deve essere motivo di stimolo e non fattore di pressione, soprattutto per chi come me sceglie di affrontare sfide di questo genere che sono sempre molto appaganti. Sarà dura, ma non impossibile".

"La società si sta muovendo bene e c’è un’idea precisa di quello che si vuole fare. Sia a livello di età che di esperienza, oltre che di militanza con la maglia della squadra di Roma, penso che potrò dare tanto. Sono una che lavora molto e mi piace farlo. Mi piacerebbe e spero di poter essere un punto di riferimento per le mie future compagne".

"Al pubblico di Roma voglio dire che lo scorso anno è stato, nei risultati, deludente, ma posso assicurare che quest’anno ci sarà da divertirsi. Mi piacerebbe vedere il pubblico romano affiatato come l’anno scorso. Anche con la nascita del Branco c’è stato un forte segnale, con loro sempre al nostro fianco. lo dico sempre, il tifo è il giocatore in più, quindi, continuate a sostenerci, abbiamo bisogno di tutti voi!".