La Roma Volley Club ringrazia capitan Bechis: “Insieme siamo andati oltre gli obiettivi prefissati”

C’è una frase di un vecchio film americano, “Com’era verde la mia valle”, che riassume molto bene i saluti di questi giorni tra la Roma Volley Club e Marta Bechis: Non c'è bisogno di dirci addio, vivremo ognuno nel ricordo dell’altro. La palleggiatrice torinese non è infatti una semplice atleta per quel che riguarda i colori giallorossi, in due stagioni ha fatto appassionare i tifosi della Capitale ma anche tutti gli appassionati di pallavolo.

Ora che è ufficiale la sua nuova esperienza negli Stati Uniti, la società capitolina ha affidato ai social un breve ma significativo messaggio per ringraziarla per tutto quanto ha fatto: “Insieme abbiamo vissuto due stagioni vincenti e piene di emozioni, andando oltre gli obiettivi prefissati, conquistando la Coppa Italia e il Campionato di serie A2 nel 2022/23 e i quarti di finale della Coppa Italia di serie A1 e dei playoff scudetto nel 2023/24. Grazie Marta! In bocca al lupo per la sfida professionale e personale che hai scelto”.

La replica di Marta Bechis non si è fatta attendere, visto che la neogiocatrice della League One Volleyball ha così commentato: “Siete stati ogni risultato ed obiettivo raggiunto, e anche molto di più. GRAZIE”. Di sicuro non sarà semplice trovare una sostituta all’altezza, come anche un nuovo capitano che possa ereditare la sua grande esperienza e capacità di gioco.