Squadra in casa Teamvolley Napoli

Niente da fare. Il Team Volley Roma fa di tutto per portare i playout alla bella fra le mura di casa ma non riesce. Il 3-2 rimediato a casa di Napoli in gara 2 sancisce la matematica retrocessione.

Roma, dopo aver perso nettamente in gara 1 ribaltando anche il fattore campo, si è arresa soltato al quinto set. Festa per Napoli.