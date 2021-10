L'Acqua & Sapone Roma punta sull'effetto Pala Lottomatica per fermare le marziane. Biglietti in vendita, ecco dove acquistarli

La partenza è stata forse superiore alle attese. Le ragazze dell'Acqua & Sapone Roma, capaci di riportare la massima serie femminile nella Capitale dopo ben 23 anni di astinenza, hanno compiuto un vero exploit a Cuneo e la società è fermamente intenzionata a puntare sulla spinta del pubblico per cercare di giocarsi al meglio le proprie carte contro la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, squadra detentrice di ben quattro trofei (Scudetto, Champions League, Coppa Italia, Supercoppa di Lega) nonchè della striscia record di 66 vittorie consecutive. In casa giallorossa il morale è alle stelle per quanto avvenuto due giorni fa e si cerca dunque di cavalcare l'onda per sperare di giocare un brutto scherzo alle marziane gialloblù.

I biglietti per accedere al Pala Lottomatica sono già in vendita ed è possibile acquistarli presso la Segreteria RVC, nei punti vendita TicketOne e online al seguente link: https://www.romavolleyclub.it/biglietteria-a1/

Per quanto riguarda i prezzi si va dai 10 euro della tribuna ai 25 del parterre. Sono previste riduzioni, relativamente al settore tribuna, per gli Under 14 (nati dopo il 1 gennaio 2007, costo 7 euro) e per gli Under 8 (nati dopo il 1 gennaio 2014, costo 1 euro).

Va comunque ricordato che che Mercoledì 20 ottobre alle 19.30 le Wolves giocheranno ancora in casa, in occasione del turno infrasettimanale, con la VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore. Anche in questo casso i biglietti già alla vendita anche con promozione Abbonamento Start Conegliano + Casalmaggiore.

TMW RADIO VOCE UFFICIALE DELLE GIALLOROSSE - E' stato annunciato in giornata che a partire da domani ogni mercoledì mattina alle 10.30 Gianluca Viscogliosi darà voce a un ospite della Roma Volley Club Femminile all'interno del programma Pianeta Sport di TmwRadio. Il primo in assoluto sarà Roberto Mignemi, DG della società, mentre nelle prossime settimane saranno le atlete e lo staff a partecipare nel salotto virtuale della web radio.