A2 femminile, la Roma Volley Club pesca dal settore giovanile

La Roma Volley Club Femminile, dopo aver inserito nel proprio roster atlete anche di categoria superiore, non ha comunque intenzione di tralasciare il proprio settore giovanile e così decide di promuovere al suo interno Giulia Valerio, che avrà la possibilità dunque di giocare in pianta stabile in serie A2 dopo averla assaggiata due anni fa (due le presenze a referto).

Appena 18 anni di età e 187 cm di altezza, Giulia dunque potrà portare avanti a casa sua il proprio percorso di crescita, iniziato nell'Under 16 e 18 disputanto anche i campionati di C e B2. Il tutto senza trascurare la scuola: tra pochi mesi terminerà il Liceo Scientifico e inizierà la carriera universitaria alla LUISS.

Queste le parole della diretta interessata:

“Quando il Direttore Sportivo Barbara Rossi mi ha chiamato per dirmi che avrei fatto parte della prima squadra non ci credevo, mi sono emozionata. Quando ne ho preso coscienza non smettevo di ridere tra emozione e felicità. So che dovrò fare un grande sforzo, fisico e mentale, per essere all’altezza, ma sono pronta a rimboccarmi le maniche.”

“I miei genitori mi hanno sempre sostenuto, aiutandomi a conciliare lo sport con la carriera scolastica. Mia mamma, Alessandra Pongetti, è stata giocatrice di basket di buon livello, venne anche convocata in nazionale giovanile, io ho scelto uno sport diverso, ma ho conservato sempre il 16 che era il suo numero di maglia.”

“Ho un carattere estremamente solare. Mi piace cercare il bello nelle cose e vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Sono estroversa, determinata e testarda. Superata la timidezza iniziale, divento più loquace, mi piace stare col gruppo, scherzare e interagire con tutti.”

“Nonostante il poco tempo a disposizione, dato che studio e sport che mi occupano l’intera giornata, ho comunque ottime relazioni con i miei amici. Credo sia importante per una giovane atleta mantenere salde le proprie amicizie. A scuola sono rappresentante d’istituto. Mi piace aiutare il prossimo, fare qualcosa per gli altri.”

“La fase di attacco e il salto mi riescono bene, grazie a Gianluca Tarquini, il mio allenatore nelle giovanili, sono migliorata anche in difesa, Con lui ho fatto un grande passo avanti fisico, tecnico e mentale. So che il livello è diverso rispetto al giovanile e ai campionati che ho giocato, mi si chiederà di migliorare tanto e sono pronta a fare quanto necessario.”

“Vorrei dare il mio contributo alla squadra per raggiungere l’obiettivo stagionale. Sarebbe bello, per me, per la squadra e anche per tutta la capitale riportare Roma dove merita di stare: in A1. Spero di essere utile, di potermi ritagliare un posto in questa stagione, fosse anche solo negli allenamenti.”

“Nella vita mi piacerebbe raggiungere dei bei traguardi sia nello sport che nel lavoro. Da grande vorrei seguire le orme di mio padre che è avvocato, magari con una specializzazione con orientamento internazionale.”

“Mi piacciono tante giocatrici. Per esempio, Caterina Bosetti mi piace per il carattere, ha avuto gravi infortuni, ma ha saputo riconquistarsi il suo posto con determinazione. Mi piace anche Alessia Orro perché ha lavorato duro per essere dov’è. Le mie compagne mi sembrano tutte molto forti, saranno fonte di ispirazione per me. Di coach Cuccarini ho sentito parlare molto bene, un allenatore molto importante che ascolterò con attenzione per raccogliere ogni insegnamento.”

“Ai tifosi, tra cui ci saranno sicuramente i miei amici, le mie compagne delle giovanili e la mia famiglia, dico sosteneteci perché non c’è nulla che dia tanta forza in campo come il tifo. Conosco il Branco, numerosi e pieni di passione, spero siano sempre con noi. Non vedo l’ora di conoscerli.”