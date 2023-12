La Roma Volley Club pedala forte grazie alla sua Bici: i numeri dell’opposto albanese

Un ottimo settimo posto nella classifica delle top scorer della Serie A1: Erblira Bici ha chiuso il 2023 con questo importante risultato, tanto da poter essere considerata, senza paura di esagerare, il vero punto di forza della Roma Volley Club. Se la formazione capitolina sta tenendo a distanza la zona calda della classifica nella sua seconda partecipazione alla massima serie nazionale e se è stato conquistato l’accesso alla Coppa Italia, una buona parte del merito è dell’opposto albanese, al suo secondo anno all’ombra del Colosseo.

Nonostante il 2-3 del PalaTiziano contro Vallefoglia che ha concluso l'anno in giallorosso, Bici è stata nuovamente la più prolifica delle Wolves con ben 24 punti. In 14 partite di campionato ne ha messi a referto ben 219 (il primo posto è di Paola Egonu che è a quota 301), ma anche le altre statistiche che la riguardano non sono da meno. Gli otto ace realizzati e i 10 muri complessivi sono state altre prodezze di cui non ha potuto che beneficare la squadra allenata da coach Cuccarini.

Proprio al termine di Roma-Vallefoglia, queste sono state le sue dichiarazioni a caldo: “Aspettavamo una partita dura e così è stato, contro una squadra di qualità. Siamo partite scariche in avvio per poi alzare il ritmo e l’intensità nel terzo e nel quarto. C’è rammarico per come è andato il quinto set che non abbiamo giocato come avremmo voluto. Dopotutto è stata una bella sfida, ora ci riposiamo per poi tornare in palestra per la sfida a Chieri. Tutti ci stanno facendo i complimenti per l’ottimo girone di andata. Ora dobbiamo essere brave a mantenere alto il ritmo anche in quello del ritorno così non saremo più una sorpresa, ma siamo veramente brave”.