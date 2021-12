Acqua & Sapone Roma pronta ad ospitare la corazzata Scandicci

A una settimana dall’importante successo casalingo contro le bergamasche, per l’Acqua & Sapone Roma Volley Club è tempo di tornare in campo. Questa volta, sempre sul taraflex del Palazzo dello Sport di Roma, le giallorosse guidate da Stefano Saja incontreranno, domenica 5 dicembre alle ore 17, la corazzata della Savino del Bene Scandicci di Ofelia Malinov ed Elena Pietrini. L’incontro, che vale per il decimo turno stagionale, sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma di Volleyball World, disponibile solo per abbonati.

I biglietti sono disponibili online al seguente link https://www. romavolleyclub.it/ biglietteria-a1/ e presso i punti vendita Ticketone, oltre che al botteghino nel prepartita dalle 15:30. Per tutti i tesserati Fipav è possibile usufruire della promozione speciale esclusivamente presso la Segreteria RVC. Per informazioni scrivere a wolves@romavolleyclub.it.

Reduce da prove di alto livello come la sfida interna contro Conegliano, terminata a favore delle Pantere, e la vittoria che ha decretato l’accesso agli ottavi di finale di Challenge Cup conquistata ai danni della Asp Atene, la squadra toscana è consapevole delle proprie potenzialità e sfrutterà ogni occasione per mettere in cascina altri punti in classifica. Un roster di grande qualità allestito da coach Barbolini per la stagione corrente, dalle campionesse europee Pietrini e Malinov alle altre individualità di valore del calibro dell’opposta Lippmann, la schiacciatrice Natalia o la giovane Antropova, ora in forza come straniera.

A misurarsi con la formazione di Scandicci, sarà una Roma che, partita dopo partita, sta dimostrando una crescita costante. Nell’ultimo incontro ha saputo recuperare e vincere una sfida importante contro una diretta concorrente per l’obiettivo salvezza. Sarà necessario esprimere un livello di gioco il più possibile all’altezza di quello delle ospiti e per farlo le Wolves dovranno limitare i cali di tensione avuti in campo contro la squadra di Giangrossi e mantenere la massima concentrazione durante tutta la gara. Le due squadre, seppur con obiettivi diversi, non esiteranno a giocare una partita ad alto tasso adrenalinico, regalando al pubblico capitolino un grande spettacolo dal primo all’ultimo scambio.

Clara Decortes, opposta dell’Acqua & Sapone Roma Volley Club:

“Per domenica dovremo esprimere la nostra migliore pallavolo e mantenere un livello costante di gioco senza avere gli alti e bassi come nella partita scorsa contro Bergamo. E poi giocare serenamente. Il bilancio fino a ora? Siamo un gruppo che sta crescendo giorno dopo giorno: finora si sono viste cose belle e meno belle, ma possiamo certamente migliorare e credo ci sia ancora tempo per dimostrare il punto fin dove possiamo arrivare."