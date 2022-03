Per l'Acqua & Sapone Roma è tempo di recuperi: domani arriva Cuneo

Continua il tour de force dell'Acqua & Sapone Roma Volley Club, che dopo aver ospitato la squadra di Lavarini, è tornata subito al lavoro per prepararsi alla sfida in programma domani 2 marzo contro Cuneo valida per il recupero della prima giornata di ritorno di regular season. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 19:30 sul campo del Palazzo dello Sport di Roma Eur.

I biglietti per la gara sono acquistabili al botteghino a partire dalle ore 17:30 e al seguente link https://www.romavolleyclub.it/biglietteria-a1/. La società mette a disposizione anche la convenzione per disabili, tesserati Fipav, tesserati delle Federazioni affiliate al CONI, Scuole, che può essere richiesta solo tramite la Segreteria RVC, inviando una mail al seguente indirizzo wolves@romavolleyclub.it.

A cinque mesi dal primo incontro della stagione, le due squadre tornano a battagliare in campo, ciascuna motivata a fare il meglio per il proprio obiettivo, in un match che mette in palio punti preziosi in vista del rush finale. All’andata, Roma aveva avuto la meglio nel campo delle piemontesi per tre set a zero con una prova convincente in tutti i fondamentali. Tuttavia, da ottobre scorso, la formazione guidata in panchina da coach Pistola è migliorata esponenzialmente nei meccanismi di gioco come in quelli di squadra arrivando ad inanellare una serie consecutive di vittorie con cui si è guadagnata un ottimo posto in classifica provvisoria e in piena area playoff. Dopo la vittoria al tie-break (3-2) contro la diretta contendente Chieri, Signorile e compagne – tra cui l'ex capitolina Spirito - arriveranno nella capitale con l'intenzione di non abbassare mai il colpo per cercare di conquistare i punti necessari alla scalata in classifica.

Fronte capitolino, c'è altrettanta voglia di fare il massimo per poter continuare a competere nella massima categoria. Nell'incontro casalingo con Novara, le Wolves hanno dimostrato, soprattutto nei primi due set, di potersela giocare anche con squadre ben allestite. Un’ottima correlazione muro-difesa, incisività al servizio e una reazione corale: sono queste le armi vincenti con cui le ragazze di coach Mafrici cercheranno di contenere sin da subito una prestazione di livello come quella cuneese e replicare la prestazione dell’andata.

Hanna Klimets, opposta dell'Acqua & Sapone Roma Volley Club:

"Prima di incontrare due fuoriclasse come Monza e Novara avevamo dimostrato la nostra migliore pallavolo ottenendo dei successi importanti ai fini del nostro percorso e obiettivo stagionale. Ora il fisico è leggermente più stanco, ma è normale e sappiamo di dover dare il meglio di noi per uscire da questa situazione, con il nostro migliore gioco. Cuneo è una grandissima squadra. Non hanno soltanto giocatrici di livello, ma in campo, tutte insieme, esprimono una intensità e velocità di gioco veramente notevole. Ci aspetta una grande prova, ma dovremo mettere in campo tutto pur di ottenere i punti di cui abbiamo bisogno. Da cosa dovremo partire? Organizzazione, una buona strategia e tanta voglia di conquistare ogni singola azione. E lo faremo insieme, come il nostro sport ci insegna".