Una sfida targata Roma Volley Club alle Olimpiadi: Francia-Serbia sarà anche Rotar contro Mirkovic

Sono stati sorteggiati oggi i gironi del volley femminile per quel che riguarda le imminenti Olimpiadi di Parigi. Una delle tre pool che si sono “formate” in quel di Bangkok non può non interessare da vicino la Roma Volley Club che si appresta a vivere la sua seconda stagione di fila in Serie A1. Due dei nuovi acquisti che comporranno il roster 2024-2025 a disposizione di coach Cuccarini si sfideranno tra di loro, come previsto dal girone A.

Si sta parlando della sfida tra Francia e Serbia: della Nazionale transalapina fa parte Amélie Rotar, neo-schiacciatrice giallorossa che vanta 1 European Golden League nel 2022 e 1 FIVB Challenger Cup nel 2023 proprio con questa maglia. Dall’altra parte c’è Sladjana Mirkovic che raccoglierà nella Capitale la pesante eredità di Marta Bechis: l’alzatrice 28enne è una vera e propria veterana con i colori del suo paese, visto che è stata Campionessa del Mondo nel 2022, medaglia di bronzo alle Olimpiadi nel 2021, medaglia di bronzo alla VNL del 2022, medaglia d’oro al Campionato Europeo nel 2017 e nel 2019 e medaglia d’argento nel 2021.

I match delle Olimpiadi si disputeranno presso l’Arena Parigi Sud dal 27 luglio all’11 agosto: di sicuro, in attesa di conoscere le date esatte, tutti i tifosi della Roma Volley Club non vedranno l’ora di gustarsi questo Francia-Serbia che sancirà il primo incontro da Wolves di due delle loro nuove beniamine. Per il momento né Sladjana né Amélie hanno fatto cenno sui loro social a questo incrocio così particolare, ma c’è da scommettere che non sarà un match come un altro per entrambe.