Roma Volley Club: a Novara l’ultima difficile sfida del girone d’andata

Le Wolves si preparano a chiudere il girone di andata del campionato di Serie A1 Tigotà femminile nel match pre-natalizio, sabato 23 dicembre, quando saranno attese da Novara per il tredicesimo turno di regular season. Con fischio di inizio fissato per le ore 20:30, il match sarà trasmesso in diretta su Volleyball World solo per abbonati. A seguire, l’ultimo impegno dell’anno sarà in occasione del Christmas Game, il 26 dicembre, quando le capitoline torneranno sul taraflex casalingo del PalaTiziano per ospitare alle 17 la Megabox Vallefoglia nella prima giornata del girone di ritorno.

Quarta forza della classifica a quota 27 punti, le piemontesi di coach Bernardi sono fra le quotate per la vittoria del campionato. Dopo aver mancato il successo nell’accesa sfida con Scandicci, Bosetti e compagne sono determinate nel risalire la graduatoria e tentare il sorpasso delle altre big. La squadra di coach Cuccarini giunge all’impegno ancora galvanizzata dagli ottimi risultati ottenuti fino ad oggi, ma conscia della grande forza delle avversarie. Le ultime sfide con Cuneo, Trento e Scandicci sono valse alle capitoline 7 punti in classifica provvisoria e tanto entusiasmo con cui continuare l’ottimo percorso stagionale che le vede in lotta per la qualificazione ai quarti di Coppa Italia.

Ecco il commento di Dezirett Madan, opposta della Roma Volley Club, alla vigilia dell’incontro: "Con Scandicci abbiamo espresso un bellissimo gioco di squadra e spero lo riproporremo in campo anche domani contro Novara, un'altra avversaria di livello. Ci siamo preparate in settimana per questa partita e daremo il massimo per far vedere i frutti del nostro lavoro”.

“Nonostante sia a Roma da poco tempo, mi sento molto bene. I miei obiettivi personali sono migliorare ogni giorno, imparare qualcosa di nuovo e migliorare nella mia carriera. Con la squadra mi sento molto a mio agio, il gruppo è molto unito e sono certa insieme potremo continuare a fare molto bene”.