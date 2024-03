Roma Volley Club di nuovo nella storia: contro Cuneo la 4ª partita più lunga di sempre 

Una stagione storica, in tutti i sensi. Per l’Aeroitalia SMI Roma il campionato 2023-2024 non è una semplice parentesi ma l’annata in cui il club capitolino è riuscito a ritagliarsi tante soddisfazioni. Dalla salvezza anticipata in A1 fino alla qualificazione ai play-off scudetto per cui servono soltanto 3 punti nelle prossime tre gare, le Wolves stanno facendo letteralmente impazzire i loro tifosi.

È una stagione storica anche dal punto di vista delle curiosità che riguardano la Serie A di volley femminile. Ieri sera Roma è uscita sconfitta al tie-break in occasione del turno infrasettimanale contro Cuneo, una rimonta soltanto sfiorata che però permette alle giallorosse di riscrivere un primato pallavolistico. Cuneo-Roma è durata infatti ben 2 ore e 33 minuti, diventando in questo modo la quarta partita durata più a lungo in assoluto della Serie A.

Il match in terra piemontese ha infatti “agganciato” nella speciale classifica aggiornata dalla Lega Volley Femminile l’incontro Talmassons-Trento di quasi un anno fa, valido per le semifinali dei play-off promozione di A2 e terminato ugualmente dopo 153 minuti. La gara più lunga della storia rimane Conegliano-Novara del 2021 (gara-1 della Finale Scudetto) che terminò dopo 2 ore e 42 minuti. Al secondo posto c’è Scandicci-Novara del 2020 con le sue 2 ore e 38 minuti, lo stesso tempo registrato dalla Roma Volley Club nella prima gara dell’attuale campionato. Due record temporali in una sola stagione, di certo con le Wolves non ci si annoia mai.