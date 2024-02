Roma Volley Club, mancano 5 punti alla salvezza: ora gli obiettivi diventano più ambiziosi

Le tre vittorie consecutive e le quattro partite di fila in cui la squadra va a punti hanno disegnato una classifica ben precisa per quel che riguarda l’Aeroitalia SMI Roma. La formazione di coach Cuccarini è saldamente all’ottavo posto in A1, dunque in piena zona play-off e con vista sulle due piazze che la precedono. Il sesto posto di Pinerolo (battuta proprio domenica al PalaTiziano) dista appena 3 lunghezze, mentre il settimo - occupato da Vallefoglia - è a un solo punto. La società è neopromossa ed è stato inevitabile a inizio stagione parlare della salvezza come dell’obiettivo prioritario, un traguardo che appare ora vicinissimo.

Mancano sei gare alla fine della regular season e per avere la certezza di rimanere in questa categoria, le Wolves dovranno tenersi alla larga dal penultimo posto, il tredicesimo per la precisione (le ultime due classificate retrocederanno in A2). Al momento in questa posizione scomoda di classifica c’è Cuneo che ha 13 punti, mentre Roma ne ha oltre il doppio (27). Con qualche calcolo, ci si accorge che le piemontesi potrebbero arrivare a non più di 31 punti se dovessero vincere tutte le gare in programma: dunque, con 5 punti le capitoline saranno sicure della salvezza matematica, in pratica una vittoria piena e una al tie-break.

A questo punto è evidente come l’obiettivo sia più che alla portata e che ci si possa concedere il “lusso” di concentrarsi su altri piazzamenti. I play-off sarebbero un sogno a occhi aperti che i tifosi, Branco in primis, stanno chiedendo a gran voce a coach Cuccarini. Nel caso in cui la squadra dovesse invece classificarsi dal 9° al 12° posto, invece, dovrebbe disputare i play-off che metteranno in palio un posto nella Challenge Cup. Già il fatto che le ambizioni siano cambiate in corso di stagione testimonia l’ottimo lavoro svolto dalla Roma Volley Club.

Si è puntato sul gruppo che lo scorso anno ha dominato l’A2 e le giocatrici si sono fatte trovare pronte anche nella massima serie, dimostrando compattezza nonostante le difficoltà inevitabili di un campionato del genere. Con le finali di Coppa Italia in programma a Trieste, Roma tornerà a giocare tra due settimane, l’occasione perfetta per rifiatare e preparare al meglio un altro match fondamentale: sabato 24 febbraio l’Aeroitalia SMI sarà di scena al PalaTiziano contro uno degli avversari più in forma del momento, Casalmaggiore. Il poker di vittorie esalterebbe ancora di più l’ambiente, non sarà semplice ma queste ragazze hanno abituato a stupire in qualsiasi occasione.