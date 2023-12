Roma Volley Club, ko agrodolce: Novara vince ma le Wolves si qualificano alla Coppa Italia

La Roma Volley Club combatte senza riuscire ad impedire a un’ottima Igor Gorgonzola Novara di portarsi a casa l’ultimo turno di andata di regular season, al termine di una gara per larghi tratti tenuta in pugno dal sestetto piemontese (3-0 25-10; 33-31; 25-14). La squadra di coach Bernardi, forte della solidità difensiva di Fersino e offensiva di Akimova, nominata MVP dell’incontro con 20 punti messi a referto, è brava a tenere ben saldo il piede sull’acceleratore durante tutto l’arco della contesa. Le giallorosse mostrano ancora una volta sprazzi di gioco positivo, senza però trovare la continuità giusta per contrastare fino alla fine il validissimo avversario: Bechis e compagne cadono nel primo set (25-10), sfiorano l’impresa nel secondo (33-31), per poi cedere nel terzo alla distanza di fronte ad una squadra attrezzata e lanciata all’inseguimento della capolista (14-25). Fra le file giallorosse da segnalare la grandissima prova corale del secondo set.

Nonostante il risultato, Roma conferma la settima posizione in classifica a quota 17 punti e insieme la prima qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia di serie A1 della sua storia che giocherà a gennaio contro l’Allianz Vero Volley Milano. Nell’attesa di tuffarsi in questa nuova avventura, le giallorosse di coach Cuccarini si preparano all’appuntamento ben più imminente del 26 dicembre contro la Megabox Vallefoglia, valido per la prima giornata di ritorno, che si giocherà fra le mura di casa del PalaTiziano e per cui la società ha predisposto una promo 2x1 per i tifosi desiderosi di trascorrere in compagnia il Santo Stefano all’insegna della pallavolo di serie A1. L’accelerazione di Novara segna l’avvio del match con le piemontesi che impongono subito ritmo e distanze grazie alle veloci traiettorie di Akimova e un’ottima impostazione difensiva di Fersino. Dal +6 al +15: Roma commette troppi errori e Bosetti e compagne mettono la firma sulla prima frazione (10-25).

Nel set successivo cambia l’atteggiamento delle capitoline, con Schwan e Valoppi in campo ad allestire il contrattacco supportate da capitan Bechis: il primo sorpasso è sul 13-14 messo a referto dal braccio caldo di Rivero. Non si lascia però sopraffare Novara e in campo torna l’equilibrio. Dopo un acceso testa a testa senza esclusione di colpi, con Roma brava a giocare la sua pallavolo migliore, con 5 set ball a favore, ad aggiudicarsi il braccio di ferro nel rush finale del set è la squadra di casa (33-31). Si spegne il fuoco di Roma nel terzo parziale quando torna l’andamento dell’avvio di gara: Bosio accelera la distribuzione in regia trovando nei suoi reparti d’attacco la risposta giusta con cui scappare via. Affondato il solco sul +10, le ragazze di coach Bernardi tirano dritto senza guardarsi più indietro, trovando la vittoria da tre punti (25-14).

Così Erblira Bici, opposto della Roma Volley Club: "Abbiamo iniziato questa partita un po' timide, senza riuscire ad esprimere subito il nostro gioco come invece è stato nel secondo set. C'è un po' di rammarico per non essere riuscite a conquistarlo, perché avrebbe potuto cambiare l'atteggiamento nel resto del match. Nel terzo set siamo entrate scariche senza riuscire a replicare la prestazione del secondo. Abbiamo fatto un girone bellissimo con partite giocate bene e punti importanti per conseguire gli obiettivi stagionali. Siamo felici per la qualificazione in Coppa Italia, ora dobbiamo tornare in palestra a lavorare per la prima di ritorno con Vallefoglia: sarà molto importante ma la nota positiva è che saremo a casa”. Il tabellino del match:

IGOR GORGONZOLA NOVARA - ROMA VOLLEY CLUB 3-0 (25-10; 33-31; 25-14)

NOVARA: Szakmary, Mazzilli (L), Guidi, Bosio 3, Bartolucci ne, De Nardi, Buijs 10, Fersino (L), Bosetti 16, Danesi 7, Bonifacio 4, Akimova 20, Kapralova ne, Chirichella ne. All. Bernardi.

ROMA: Bechis, Bici 10, Rucli 8, Correa 7, Melli, Rivero 9, Ferrara (L), Schwan 7, Valoppi, Madan 5, Muzi, Ciarrocchi. All. Cuccarini