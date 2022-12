Roma Volley Club invitata al campus natalizio del Club Voleibol Pinto

Nel corso della giornata di ieri, giovedì 29 dicembre 2022, la Roma Volley Club ha avuto il piacere di essere invitata al Campus di Natale della società spagnola Club Voleibol Pinto, incontrando ragazze e ragazzi partecipanti al camp, alcuni allenatori e il Presidente Miguel Angel Sanchez. Il dirigente delle Wolves Andrea Ceccarelli ha potuto così conoscere una realtà molto attiva, situata a solo 20 minuti dal centro di Madrid, con 400 atleti tesserati, tra maschile e femminile, e un eccezionale impianto messo a disposizione dall'Ayuntamiento de Pinto (comune in cui si trova il club) che può ospitare fino a 5.000 spettatori.

Il Presidente Sanchez ha espresso il desiderio di collaborare per far crescere la società e anche il volley spagnolo ricco di talenti, ma ancora incapace di esprimersi ai massimi livelli internazionali. Ovviamente tutti seguono Jessica Rivero Marín, un'atleta molto ben voluta in terra iberica e orgoglio della pallavolo spagnola. Si è parlato anche di Wolves Academy, di formazione e di tanti altri argomenti. Ci si ritroverà presto, anche perché, come sottolineato dal club capitolino, tutte le strade portano a Roma.