Roma Volley Club. Intervista a Michela Ciarrocchi: “Abbiamo ancora tanta voglia di stupire”

Tutte le strade portano a Roma, soprattutto quelle percorse da Michela Ciarrocchi. La centrale viterbese è una delle grandi protagoniste dell’esaltante stagione della Roma Volley Club, capolista del girone B di A2 femminile. Il suo approdo nella Capitale è avvenuto a distanza di diversi anni dalle prime esperienze col Volleyrò Casal De’ Pazzi, insomma una città che era scritta nel suo destino. La redazione di Roma Today l’ha contattata per intervistarla a poche ore dal nuovo impegno di campionato (la sfida contro Soverato di domani a Guidonia) per parlare del momento magico delle Wolves. Questo è quello che ci ha raccontato:

Come state vivendo questo primato da record con appena 2 set persi? Siete consapevoli di quello che state costruendo?

Siamo consapevoli, obiettivamente siamo una squadra forte composta da ragazze con un grandissimo curriculum alle spalle. Però c’è voluto anche tanto lavoro: per arrivare a questi risultati finora ci siamo sempre allenate a livelli altissimi. Non abbiamo mai mollato durante la settimana e questo ci ha aiutato in partita a dare sempre il meglio. Dietro questi risultati c’è stato tanto impegno, abbiamo ancora parecchia voglia di continuare così.

L’esperienza dello scorso anno a Brescia, col primo posto in A2 e poi la mancata promozione, ti può aiutare a mantenere alta la concentrazione?

Lo scorso anno nel girone di ritorno abbiamo finito con zero sconfitte: è stato bello ma era una situazione diversa. Con l’esperienza che abbiamo maturato a Brescia io e Marika (Bianchini ndr) potremo aiutarci un po’, ma è l’esperienza di tutte che ci aiuterà a ottenere questo grande risultato.

Sempre a proposito di Brescia, tu e Marika Bianchini avete vinto la Coppa Italia di A2 nella scorsa stagione: state puntando al bis con Roma?

Assolutamente! In questi giorni stiamo pensando alla sfida di domenica perché concentrarsi sul campionato è sempre importante per cercare di ottenere più punti possibili, ma si è cominciato a parlare della semifinale di Coppa. Affronteremo Trento che è una squadra molto forte, sarà una partita dura e non possiamo non pensarci già da ora.

L’obiettivo della Roma Volley Club è l’A1 che hai già affrontato a Casalmaggiore: che esperienza è stata?

Casalmaggiore per me è stata un’esperienza fondamentale perché ho avuto la fortuna di trovare un allenatore (Carlo Parisi ndr) che mi ha dato molto spazio per essere stato il mio primo anno in A1. Avevo sempre la possibilità di scendere in campo, inoltre ho ricevuto molto dal punto di vista tecnico. È stato un anno fondamentale di crescita e ovviamente una grande emozione per la categoria. Mi piacerebbe tornare a quel livello, viverlo a Roma sarebbe fantastico. L’obiettivo è lo stesso dello scorso anno a Brescia, dunque la mia motivazione è raddoppiata

Dopo anni al Nord (Pinerolo, Casalmaggiore, Brescia) sei tornata vicino casa: com’è questa esperienza Roma, sia come città che a livello sportivo?

Sta andando da Dio, quando ho saputo che c’era la possibilità di venire a Roma non me lo sono fatto ripetere due volte, in primis per l’obiettivo della società e poi per il fatto di essere vicina a casa. Sto benissimo perché Roma è la mia città, qui sono cresciuta con il Volleyrò, l’ambiente è perfetto e mi trovo alla grande con le altre ragazze. Siamo tutti sereni, lavoriamo bene e forte, sono davvero contenta della scelta che ho fatto

L’impressione dall’esterno è quella di un gruppo unito e senza invidie personali: come ti stai trovando con coach Cuccarini?

Mi trovo benissimo e in palestra si lavora al meglio. Peppe è una persona straordinaria con cui si parla tranquillamente di qualsiasi cosa. È un allenatore molto umano e questo aiuta tanto la comunicazione. A livello tecnico stiamo andando forte perché tutto lo staff tecnico è preparatissimo e ci aiuta a migliorare ogni giorno. Tutti siamo legati tra noi dall’obiettivo che ci guida e ognuno è impegnato al 100% nel raggiungere questo traguardo.