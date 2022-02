Acqua & Sapone, trasferta a Monza per continuare a sognare la salvezza

Per le Wolves tornano le sfide ad alta quota come quella che le vedrà impegnate sul campo dell'Arena di Monza contro la Vero Volley di coach Gaspari, seconda forza del campionato con 43 punti. L’incontro, valido per la settima giornata di ritorno di regular season, è previsto per domenica 20 febbraio con fischio d’inizio alle ore 17. La diretta streaming sarà disponibile su Volleyball World, solo per i possessori di abbonamento.

L’avvio della seconda metà di stagione ha sorriso alla corazzata brianzola prima con la vittoria nello scontro contro la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano e poi con la più recente qualificazione ai quarti di finale di Champions League 2022. Un percorso d’eccellenza che Orro e compagne, senza esclusione di colpi, vorranno continuare anche nel weekend alle porte, galvanizzate dall’ingaggio dell'americana Larson, che arriverà tra le file monzesi in vista del rush finale. In occasione del turno di andata, sul campo del Palazzo dello Sport di Roma, la Vero Volley Monza si era imposta per tre set a zero, incontrando, comunque, una tenace resistenza da parte delle giallorosse.

L’Acqua & Sapone, che con le ultime due vittorie ha dimostrato di aver ritrovato una certa continuità nella prestazione agonistica come nell’atteggiamento in campo, è chiamata ad affrontare un match sulla carta molto complicato. Il gruppo guidato in panchina da coach Mafrici, consapevole dell’alto livello di gioco che caratterizza le avversarie, proverà a ripetere la bella prestazione del turno di andata, sulla scia dell'entusiasmo e dell'intensità di gioco espressi nelle ultime trasferte.

Alessia Arciprete, schiacciatrice dell’Acqua & Sapone Roma Volley Club, commenta così la sfida:

"La vittoria con Chieri? Tutto è partito dal lavoro in palestra, abbiamo lavorato tanto spingendo su alcuni aspetti di gioco, dando ogni giorno sempre qualcosa in più. Questo ci ha permesso di arrivare alla partita con una maggiore consapevolezza di noi stesse. Domenica ci aspetta un'altra grande prova contro una squadra di altissimo livello. Per affrontarla serviranno indubbiamente carattere e tanta determinazione, con la voglia di lottare fino all'ultimo su ogni pallone, restando sempre unite. Sarà una partita da giocare con coraggio".