Acqua & Sapone Roma, in giornata nuovo giro di tamponi per il gruppo squadra

L'epidemia di Covid 19 continua ad espandersi e gli effetti non potevano non manifestarsi anche nel campionato di pallavolo femminile. Già da ieri è ufficiale che il match tra Acqua & Sapone Roma e Megafox Vallefoglia, originariamente in programma domenica prossima, non si disputerà; nella giornata odierna la Lega Volley Femminile ha imposto invece lo stop a tutte le partite del tredicesimo turno, quello di Santo Stefano, comprese le partite di Perugia e Novara, che teoricamente si sarebbero potute giocare. Si è scelto dunque, ragionevolmente, di mettere al centro dell'attenzione la salute di atlete e staff tecnico in genere.

Per le ragazze di Stefano Saja sarà dunque un Natale tutt'altro che esaltante essendo state poste in isolamento fiduciario: la società, in un breve comunicato, ha annunciato che tutto il gruppo squadra, alle prese con diverse positività accertate, verrà sottoposto in giornata ad una nuova tornata di tamponi per valutare o meno il propagarsi del focolaio che da qualche giorno ha bloccato l'attività delle Wolves.