Volley serie A1 femminile, l'Acqua & Sapone Roma fa quadrato: "Fiducia in staff e giocatrici"

Era uno scontro diretto da non fallire assolutamente quello contro la Delta Despar Trentino, ma lo 0-3 con il quale quest'ultima si è imposta al PalaEur ha gelato il pubblico giallorosso, che contava moltissimo in questa parttia per cercare di scrollarsi di dosso la zona retrocessione. L'Acqua & Sapone Roma si è cacciata in un grosso guaio dato che per effetto di questo risultato è ultima in classifica con soli 17 punti conquistati, ma nessuno in casa delle Wolves è intenzionato a mollare.

In primis la società, che ha voluto richiamare all'unità con il seguente comunicato diffuso sulla pagina Facebook ufficiale:

"La società Roma Volley Club Femminile è estremamente dispiaciuta per la prestazione offerta ieri al pubblico presente al Palazzo dello Sport dell'Eur e verso tutti gli appassionati e gli sponsor che stanno sostenendo la nostra squadra in questa stagione.

Siamo certi che anche giocatrici e staff tecnico, così come tutta la società, tenessero alla vittoria e non avrebbero mai voluto affrontare una gara cosí importante con tale rendimento.

Restano due gare che ancora danno la possibilità alla squadra di riscattarsi e raggiungere la meritata permanenza in serie A1.



La società rinnova la fiducia e la vicinanza allo staff tecnico e alle giocatrici e, ringraziando ancora una volta "IL BRANCO" e tutti i tifosi per l'importante supporto, chiede a tutti coloro che hanno a cuore le sorti della squadra di Roma di continuare a sostenerla e a credere nelle possibilità esistenti fino all’ultima partita.

Noi ci crediamo, dipende solo da noi".

Roma dunque rischia di vedersi sfuggire quella massima serie riconquistata dopo ben 23 anni ed in prospettiva ci sono tre giorni di fuoco: mercoledì 30 alle ore 19:30 Stigrot e compagne affronteranno Vallefoglia in casa nel recupero della tredicesima giornate mentre sabato 2 aprile sarà la volta dell'ultimo turno della regular season, ancora contro le biancoverdi ma stavolta ad Urbino. Per compiere la missione serviranno sei punti, che tuttavia potrebbero anche non bastare.