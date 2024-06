Roma Volley Club, quant’è bella giovinezza: età media in calo rispetto allo scorso anno

Non è una squadra per vecchi: la rivisitazione del pluripremiato film dei fratelli Coen è quasi inevitabile se si analizza nel dettaglio il roster 2024-2025 della Roma Volley Club, chiamato ad affrontare la Serie A1 femminile per il secondo anno di fila. L’età media delle giocatrici a disposizione di Giuseppe Cuccarini è infatti scesa rispetto a quella dello scorso anno, quello in cui la squadra ha partecipato alla massima serie nazionale da neopromossa.

Confrontando l’età delle 13 giocatrici giallorosse, si scopre infatti che nel prossimo campionato le Wolves avranno mediamente 25,5 anni. Si tratta di quasi un anno intero in meno rispetto alla stagione 2023-2024, quando l’età media era pari a 26,4. Si è così passati da un gruppo che vedeva i suoi estremi in Marta Bechis da una parte (34 anni) e Sofia Valoppi e Dezirett Madan dall’altra (20), a un nuovo roster in cui la più “anziana” Wilma Salas di anni ne ha 33, mentre la più giovane giocatrice sarà il libero Luna Cicola (20 anni).

A contribuire al calo dell’età media ci ha pensato anche un particolare di non poco conto: la società capitolina ha voluto puntare su due 21enni dal futuro più che promettente, Veronica Costantini e Anna Adelusi, non a caso entrambe convocate dall’Under 22 per gli Europei di categoria che si giocheranno a luglio.

Se poi si aggiunge che di questo gruppo azzurro fa parte un’altra ragazza che ha giocato nella Capitale nelle ultime due stagioni, Sofia Valoppi, si intuisce come la Roma Volley Club abbia tutte le carte in regola per diventare un importante serbatoio per le Nazionali giovanili del nostro paese. Di sicuro è una responsabilità importante ma può portare a risultati di un certo spessore sia per quel che riguarda la crescita della formazione nel suo complesso che della linea “verde” italiana.