Acqua & Sapone Roma - Il Bisonte Firenze posticipata. Kilmets: "Ultime sconfitte difficili da accettare"

Dopo un convincente inizio l'Acqua & Sapone Roma è incappata in tre sconfitte consecutive (l'ultima a Perugia) che hanno un po' annacquato l'entusiasmo. Il prossimo impegno sarà contro il Bisonte Firenze ma è da segnalare un cambio di data: non più domenica 31 ottobre alle 19:30, ma lunedì 1 novembre alle ore 20:30. Il posticipo si è reso necessario per evitare complicazioni di natura logistica legate al G-20 che si terrà nella Capitale proprio tra due giorni.

Obbiettivo dunque rimettersi in carreggiata, ma il compito sarà tutt'altro che agevole: grazie in particolar modo alle performance della capitana Sorokaite e dell’opposta Nwakalor la squadra fiorentina, guidata in regia dall’ex nazionale Cambi, ha infatti raggiunto quota 9 punti nella classifica provvisoria con tre vittorie di fila molto importanti in occasione delle quali le bisontine si sono rivelate delle ostiche avversarie anche per formazioni non di seconda fascia.

Il compito di presentare la sfida spetta all'opposta Hanna Kilmets: "Non sono state sconfitte facili da accettare. Avremmo potuto vincerle entrambe, dimostrando qualcosa in più. Penso che manchi ancora un po’ di coesione nel nostro lavoro: facciamo molti errori e li paghiamo cari. E di conseguenza subiamo un calo della concentrazione. Ora la condizione mentale è quella più importante da recuperare, ma dobbiamo uscirne tutti insieme". Il momento non è dei più facili ma si cerca di guardare avanti con ottimismo: "Questo è solo l'inizio, non importa quanto sia difficile. Si sta creando una nuova squadra e non è mai facile. D’altronde, non ci sono vittorie senza sconfitte. C’è sicuramente bisogno di uno sforzo maggiore per lavorare unite sotto ogni aspetto, e poi, penso, ci sarà un risultato. Per lunedì abbiamo lavorato molto sulla preparazione, soprattutto sulla tattica del gioco. Speriamo di fare una bella prestazione sul campo di casa e offrire un grande spettacolo a tutti gli appassionati

DOVE SEGUIRE LA PARTITA IN DIRETTA - Sarà possibile vedere il match in diretta su Sky Sport 1 e su Volleyball World Tv per gli abbonati.

BIGLIETTI E ALTRE INFO - I tagliandi saranno acquistabili online al seguente link https://www. romavolleyclub.it/ biglietteria-a1/ e presso i punti vendita Ticketone, oltre che al botteghino nel prepartita. Infine per tutti i tesserati Fipav è possibile usufruire della promozione speciale esclusivamente presso la Segreteria RVC. Per informazioni scrivere a wolves@romavolleyclub.it.