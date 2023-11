La Roma Volley Club fa innamorare il PalaTiziano, ma è Milano a vincere: decisivi i 26 punti di Egonu

Il calendario non ha di certo aiutato la Roma Volley Club, proponendo come avversarie in rapida successione due delle migliori squadre del campionato di A1 femminile. Dopo il recupero di Conegliano, le Wolves hanno affrontato in un PalaTiziano stracolmo e frizzante come non mai le vicecampionesse d’Italia della Vero Volley Milano. Affrontare mostri sacri della pallavolo come Egonu, Silla e Orro non è semplice per nessuno e in effetti il risultato finale ha rispecchiato i pronostici pre-partita, ma le giallorosse non hanno affatto sfigurato. Giocando col cuore e un’attenzione maniacale, la squadra di coach Cuccarini è rimasta spesso vicina nel punteggio, lasciando sperare il pubblico di casa nella conquista di almeno un parziale. La formazione capitolina è dunque rimasta all’asciutto, ma con questo spirito si potrà andare lontano negli scontri diretti del campionato. In doppia cifra sono finite Bici e Melli (entrambe a quota 11), quest’ultima sempre più a suo agio.

Primo set: coach Cuccarini punta inizialmente sul sestetto formato da Bechis, Bici, Rivero, Ciarrocchi, Correa, Melli con Ferrara libero. Milano prova a far valere il maggiore tasso tecnico, mentre Roma sopperisce con grande attenzione su ogni pallone e pipe più che convincenti che permettono alle Wolves di non far fuggire le ospiti. Anzi, grazie a Bici, Rivero e Melli, il punteggio rimane in bilico e le giallorosse non disdegnano di mettere la freccia in più di una occasione. Non a caso si arriva al 20-20, segno che il parziale fatica a trovare un padrone, poi sale in cattedra Egonu che garantisce alle compagne quattro set point. Il primo viene annullato, ma è Silla a chiudere la frazione di gioco sul 25-21 per la Vero Volley.

Secondo set: lo starting six romano viene confermato in blocco. Lo spirito battagliero rimane lo stesso e in effetti, nonostante la prevedibile potenza e incisività di Egonu, Milano non riesce ad andare in fuga. A conferma della tenace resistenza delle Wolves c’è un colpo di piede di Correa che fa impazzire il PalaTiziano nonostante non serva a rimpinguare il bottino di punti. Alla lunga però la Vero Volley inizia a sfiancare la difesa delle padrone di casa e si arriva in questo modo al massimo vantaggio per le lombarde (17-10). Cuccarini prova a ricucire lo strappo mettendo in campo Schwan e Madan, ma la reazione delle capitoline si limita a qualche isolata fiammata che non mette mai veramente in pericolo il vantaggio milanese. Le sei palle set vengono messe a frutto già al primo tentativo per il momentaneo 2-0 che sembra indirizzare decisamente la partita.

Terzo set: tra le padrone di casa c’è subito una novità, Rucli al centro al posto di Correa. La Roma Volley Club gioca senza timori reverenziali e risponde con coraggio agli attacchi milanesi, trovando fiducia minuto dopo minuto e portandosi su un incoraggiante 12-9, grazie soprattutto a Ciarrocchi che indovina un primo tempo e un ace. La Vero Volley, però, non fa sconti e il punteggio si riequilibra al punto che il set diventa un botta e risposta continuo. Roma resta aggrappata con le unghie e con i denti al risultato, come ben testimoniato dal provvisorio 22-23 che lascia sperare in un finale diverso. A spuntarla però è Milano che capitalizza il primo dei due match point grazie alla solita Egonu, nominata MVP della partita. Il tabellino del match:

ROMA VOLLEY CLUB-ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO 0-3 (21-25, 18-25, 22-25)

ROMA: Madan, Bechis 2, Rivero 4, Ciarrocchi 6, Ferrara, Rucli 1, Valoppi, Correa 1, Melli 11, Schwan 1, Muzi, Bici 11. All. Cuccarini

MILANO: Castillo, Heyrman 2, Folie, Orro, Prandi, Pusic, Rettke 3, Bejema 4, Sylla 4, Egonu 26, Daalderop, Candi 9, Malual 1, Cazaute 3. All. Gaspari