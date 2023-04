La Roma Volley Club espugna Mondovì e torna in Serie A1 dopo un anno: è festa grande!

Servivano 2 punti, ne sono arrivati ben tre: la Roma Volley Club torna in Serie A1 dopo un anno di “purgatorio” e soprattutto dopo una stagione letteralmente dominata, con una sola sconfitta (nessuna nella regular season), un cammino praticamente intonso. Le Wolves hanno festeggiato il grande traguardo in Piemonte, per la precisione al PalaManera di Mondovì, battendo in rimonta la LPM BAM che si è dimostrato un avversario più che degno. La Pool Promozione ha quindi una leader indiscussa, Roma, che è ormai imprendibile a due giornate dal termine di questa fase.

Le attese della vigilia erano quelle di una sfida combattuta, tra due squadre motivate. Il primo set vede le monregalesi, sostenute dai fedelissimi Ultras Puma, ingranare la marcia giusta (11-10) e proseguire decise (20-17), costringendo coach Cuccarini al time out. L’ex Rivero piazza un ace che riapre il parziale (21-20), ma Decortes non ci sta e chiude (25-21). Si torna in campo e questa volta Roma sale in cattedra (7-16), con le rossoblu che possono solo inseguire (17-25). La terza frazione di gioco vede le ospiti in vantaggio (9-14) e guidare il set (11-17).

L’LPM BAM Mondovì non molla e cerca di accorciare le distanze (15-18), ma Bechis e compagne viaggiano decise (18-25). Nel parziale successivo sono le romane ad avanzare (6-12), le pumine stringono i denti (9-13). Le capitoline si avvicinano al traguardo (18-22), accompagnate dal “Branco” di tifosi che è giunto a Mondovì per coronare una stagione strepitosa. Le monregalesi affilano gli artigli (23-24), ma Roma si aggiudica l’intera posta in palio e si gode la promozione in A1. Il tabellino del match:

LPM BAM MONDOVÌ-ROMA VOLLEY CLUB 1-3 1-3 (25-21 17-25 18-25 23-25)

MONDOVÌ: Grigolo 13, Riparbelli 5, Decortes 23, Populini 4, Pizzolato 4, Giroldi, Bisconti (L), Colzi 6, Longobardi 2, Takagui, Giubilato. Non entrate: Zech. All. Solforati.

ROMA: Bechis, Rivero 20, Rucli 9, Bici 13, Melli 15, Rebora 9, Ferrara (L), Valoppi, Ciarrocchi. Non entrate: Valerio, Bianchini, De Luca Bossa. All. Cuccarini.