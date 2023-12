Roma Volley Club, ennesima “remuntada” a metà: Vallefoglia la spunta al tie-break

Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più? Proprio come Lucio Battisti, la Roma Volley Club potrebbe rivolgersi in questo modo al tie-break, una delle costanti del suo secondo campionato in A1. Come accaduto all’andata (e in altre cinque occasioni quest’anno), è servito il set corto per decidere le sorti del match odierno al PalaTiziano contro la Megabox Vallefoglia, tenuta a distanza in classifica da appena un punto. Le premesse per un Santo Stefano frizzante c’erano tutte e in effetti tra parziali infiniti e una rimonta a metà non ci si è di certo annoiati: le Wolves cadono dopo cinque frazioni di gioco ma conquistano un buon punto, chiudendo il 2023 dopo aver destato l’impressione di essere una formazione capace di tutto. Da rimarcare le prestazioni di Bici (24 punti), Melli (17) e Correa (14). Le ragazze di coach Cuccarini torneranno in campo il prossimo 6 gennaio, in occasione della trasferta di Chieri.

Primo set: ci vogliono ben 48 minuti per capire chi è il padrone del parziale, il quale riserva emozioni a non finire. L’equilibrio è sostanziale per una buona manciata di minuti, almeno fino a quando Vallefoglia sembra indovinare il break giusto per sbloccare il risultato. Le marchigiane volano sul +3 (20-17), ma le Wolves riescono a recuperare con il consueto orgoglio con cui stanno abituando il PalaTiziano. Con una sontuosa Correa pareggiano i conti, mettendo addirittura la freccia. Il primo set point è comunque delle ospiti e viene prontamente annullato dalle capitoline, dando così inizio a una serie interminabile di vantaggi. La squadra di coach Cuccarini insegue a lungo, salvo poi sognare la conquista del parziale in due occasioni. Bici e Rivero sono le più lucide in questo frangente, peccato che alla fine siano Mingardi e un errore in ricezione a chiudere la frazione di gioco sull’incredibile punteggio di 37-35.

Secondo set: l’avvio di Vallefoglia è veemente nonostante la fatica di un set così interminabile come quello precedente. Dopo il 5-2 di partenza, Roma cerca di prendere le misure alle avversarie, però in questo frangente il break della Megabox (3 punti) resiste a lungo e non viene mai messo in discussione dalle padrone di casa. I punti di Bici e Melli producono il massimo sforzo giallorosso, vale a dire una sola lunghezza di distanza (18-19), poi inspiegabilmente la squadra di spegne. Le ragazze di coach Pistola mettono a segno un impressionante 6-0 che ammutolisce il PalaTiziano. Non servono nemmeno gli ingressi in campo di Madan e Muzi per Bici e capitan Bechis, il parziale si conclude mestamente e le ospiti si portano sul 2-0.

Terzo set: è il più classico dei set da dentro o fuori, con le capitoline consapevoli di dover invertire a tutti i costi la rotta per regalare ai propri tifosi un Boxing Day da incorniciare. L’approccio è combattivo come non mai e la resistenza da parte delle ospiti non dura molto. Il 10-8 per Roma è l’ultimo risultato “equilibrato” di questo parziale, poi sono le Wolves a comandare il gioco. Bici e Melli permettono alla squadra di ampliare a piacimento il vantaggio, tanto è vero che le padrone di casa diventano praticamente imprendibili. Nove set point sono fin troppo allettanti per essere sciupati e l’1-2 diventa realtà.

Quarto set: con un perentorio 5-1 la Roma Volley Club dimostra di crederci, come successo nella partita contro Scandicci. La frazione di gioco ricalca fedelmente quella precedente e le capitoline soffrono soltanto fino al momentaneo 12-11 in loro favore. Rivero e Bici diventano le mattatrici del set e non lasciano scampo alla difesa marchigiana, tanto è vero che la Megabox deve accontentarsi di appena 17 punti, con il discorso rimandato al tie-break, il sesto stagionale per le Wolves.

Quinto set: l’avvio è decisamente shock per le romane, subito sotto in maniera pesante (1-5). Il time-out chiamato da coach Cuccarini sembra risvegliare dal torpore le giallorosse che però sono costretta a cambiare campo sul 4-8 che non fa presagire nulla di buono. Vallefoglia ingrana la marcia giusta nella seconda parte del set e non lascia purtroppo scampo a Roma che non si riprende più e alza bandiera bianca per il 2-3 definitivo. Il tabellino del match:

ROMA VOLLEY CLUB-MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA 2-3 (35-37, 18-25, 25-16, 25-17, 4-15)

ROMA: Muzi, Madan, Bechis 1, Rivero 10, Ciarrocchi 5, Ferrara, Rucli 4, Valoppi, Correa 14, Melli 17, Schwan, Bici 24. All. Cuccarini

VALLEFOGLIA: Gardini 4, Cecconello 2, Panetoni, Aleksic 13, Mingardi 27, Scharmann 2, Mancini 5, Giovannini 2, Kobzar, Dijkema 2, Kosheleva 12, Degradi 17, Provaroni. All. Pistola