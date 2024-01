La Roma Volley Club elogia il sostegno dei tifosi del Branco

La Roma Volley Club ha affidato ai social una riflessione interessante sul tifo nella pallavolo moderna. Ecco cosa ha scritto la società capitolina: “In queste settimane si è acceso il dibattito sui nostri social sull’atteggiamento che dovrebbe avere il pubblico che viene al Palazzetto, su quanto rumore si debba fare o meno e su quanto sia o meno utile e fruibile tanto l’accompagnamento strumentale come quello di cori o musica all’interno della partita. Come società, vorremmo chiarire innanzitutto che il pubblico, indipendentemente che tifi o non tifi, è fondamentale per dare forza al nostro progetto. Gli abbonati sono da noi considerati una sorta di mini-sponsor, ognuno, nelle sue possibilità, può contribuire allo sviluppo del progetto Roma Volley Club e abbonarsi è un primo importante atto di supporto. Tutto il pubblico pagante merita il rispetto della società, delle squadre che scendono in campo e di tutto il mondo che gira intorno all’evento, addetti al lavoro, media, sponsor ed autorità”.

La nota prosegue: “Detto questo, vorremmo rivolgere un enorme ringraziamento al Branco, il gruppo organizzato dei nostri tifosi. Sono i membri de Il Branco con la passione, la presenza, il colore, i cori, l’energia che accendono in ogni partita il cuore pulsante delle gradinate del Palazzetto dello Sport. Un gruppo di persone che paga l’abbonamento, che segue la squadra anche in trasferta, che, pur con qualche piccolo aiuto societario, si autofinanzia completamente. Diversamente da altre tifoserie organizzate, viste e sentite in trasferta o a Roma, il tifo de Il Branco non infastidisce con suono di tamburi assordanti in continuità, senza una logica e senza seguire l’evoluzione della partita e gli eventi del campo. Vive la partita, alternando cori, accompagnati da tamburo e trombette, ad applausi con momenti di silenzio che rispettano lo spettacolo (premiazioni, esibizioni, musica)”.

La Roma Volley Club ha poi concluso: “Crediamo che anche i tifosi non appartenenti al tifo organizzato stiano contribuendo a creare un ambiente caldo e gioioso, nei momenti più emozionanti e decisivi il Palazzetto è vivo. Sicuramente, più partecipazione corale c'è, più lo spettacolo si accende e più la squadra in campo fa sua l’energia che la circonda, soprattutto nei momenti più difficili della partita. Va però rispettato anche chi preferisce ammirare il gioco in silenzio, ognuno deve sentirsi libero di assistere alla partita come preferisce. L’ultima cosa che vorremmo dire è che la società e la squadra sentono il tifo al Palazzetto e siamo convinti che anche questo lo stia trasformando sempre più nella nostra (di tutti i romani) casa. Atlete ospiti e dirigenti di altre squadre ci hanno fatto i complimenti per la correttezza e il calore del nostro pubblico, ne siamo orgogliosi e non lo cambieremmo per nessun altro”.