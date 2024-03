Roma Volley Club double face: batte Trento ma deve rimandare la festa per i play-off

Sono state le due dominatrici della Serie A2 dello scorso anno e si sono ritrovate oggi al PalaTiziano a neanche dodici mesi dalle rispettive feste promozione con stati d’animo ben diversi. La Roma Volley Club con la consapevolezza di un traguardo storico da raggiungere, i play-off scudetto, e l’Itas Trentino a un passo dal baratro, il ritorno immediato nella seconda serie nazionale. Alla fine a spuntarla è stata la squadra giallorossa che non può però celebrare lo storico traguardo. Il successo al tie-break e l'odierna vittoria di Casalmaggiore costringerà le Wolves a fare almeno un punto nelle ultime due gare di campionato per l’attesa festa. E dire che l’obiettivo era a portata di mano. Sul 2-0 per le ragazze di coach Cuccarini, sembrava quasi una formalità, invece Trento ha rimesso tutto in discussione prolungando la sfida. Il parziale corto ha premiato le capitoline, sicuramente stanche dopo il tour de force degli ultimi giorni: fra una settimana l’Aeroitalia SMI andrà a far visita a Scandicci, in attesa del risultato di Casalmaggiore.

PRIMO SET. Coach Cuccarini punta sullo starting six composto da Rucli e Correa centrali, Melli e Rivero schiacciatrici, Bechis al palleggio e Bici opposta, con Valoppi libero. Trento dà subito filo da torcere alle Wolves, consapevole di non avere più margine d’errore nel proprio campionato e una Dehoog in grande spolvero si prende la scena nei primi scambi. Fortunatamente Roma può anche approfittare dell’imprecisione offensiva delle ospiti che mantiene il punteggio in equilibrio. Poi le giallorosse si sbloccano e azzardano il primo tentativo di fuga (10-6 grazie a una Rivero piuttosto ispirata). Bici sale in cattedra e consente alle padrone di casa di approfittare di un vantaggio rassicurante (16-11) che si mantiene intatto anche pochi minuti dopo (20-15). Il finale di frazione di gioco non regala grosse emozioni, se non i 7 set point a disposizione di Roma: il secondo è quello decisivo, un attacco vincente di Bici che assicura l’1-0.

SECONDO SET. C’è grande equilibrio all’alba del secondo parziale (7-7), poi è Rivero (senza dimenticare il contributo di Rucli) a provare a spazzare via l’incertezza e a contribuire al primo break del set (13-7). Il margine è ampio e sembra appagare il PalaTiziano che non può non pensare all’eventuale 2-0 già a metà set. Il 17-11 targato Melli è un altro piccolo tassello di questo allungo che fa capire come le Wolves non abbiano risentito della stanchezza accumulata in settimana. Trento cerca di ricucire lo strappo e il suo massimo sforzo porta le ospiti a tre punti di distanza. È un continuo botta e risposta e le ragazze di coach Mazzanti fanno di tutto pur di non arrendersi, come testimoniato dal momentaneo 20-17. Roma riesce comunque a rifiatare e in questo caso le palle set sono cinque: il 2-0 si concretizza grazie al solito attacco di Bici che chiude la frazione di gioco sul 25-20.

TERZO SET. Nuovo set, ma stesso copione di quelli precedenti. Il punteggio rimane inizialmente in bilico, con coach Cuccarini che si gioco anche la carta Schwan al posto di Melli. Trento dimostra maggiore intraprendenza, inseguendo più volte il primo break di giornata. Marconato, Michieletto e Shcherban riescono nell’impresa, portando l’Itas sull’11-7 in proprio favore, il primo campanello d’allarme di giornata per le giallorosse. La piccola emorragia viene “tamponata” da Correa e Schwan (13-13), prima del sorpasso che fa tirare un sospiro di sollievo al Branco e a tutti i tifosi del PalaTiziano. Le ospiti però non vogliono saperne e l’impressione è che il parziale si risolverà per una questione di dettagli. L’Itas piazza un altro break micidiale (19-15), costringendo Cuccarini a scovare qualche jolly in panchina (Madan e Muzi). Il set prende comunque una piega ben precisa al punto che le ospiti non hanno grandi problemi nel dimezzare lo svantaggio grazie a un perentorio 25-19.

QUARTO SET. Le scorie della frazione di gioco appena terminata si fanno sentire nei primi scambi del quarto set, in cui inizialmente la ricezione dell’Aeroitalia SMI è piuttosto imprecisa. Nonostante qualche difficoltà di troppo, le padrone di casa tentano il primo allungo che viene prontamente rispedito al mittente dall’Itas (7-7). Il match si fa appassionante e non lascia intuire chi potrebbe essere il “padrone” di questo parziale, tanto è vero che si arriva al 14-14 senza soluzione di continuità. Michieletto diventa poi incontenibile e spaventa non poco i tifosi del PalaTiziano, anche Dehoog non scherza e il 20-17 di marca trentina non fa sembrare così impossibile il tie-break. Le Wolves provano a rimanere aggrappate al parziale con le unghie e con i denti, peccato che le quattro palle set siano fin troppo invitanti per essere sprecate e l’incontro si prolunga così incredibilmente al tie-break.

QUINTO SET. Un pizzico di paura comincia a serpeggiare tra le giocatrici giallorosse. Trento non molla un centimetro, anche se è Roma a cambiare campo con un promettente 8-5 suggellato da una ritrovata Bici (MVP del match). È però una partita dal pronostico impossibile, visto che l’Itas pareggia in men che non si dica (8-8). Le Wolves mettono a segno un bel break (13-9) che lascia intravedere uno spiraglio positivo e in effetti con quattro match point è impossibile farsi sfuggire l’occasione dell’agognato 3-2. Il tabellino del match:

AEROITALIA SMI ROMA-ITAS TRENTINO 3-2 (25-18, 25-20, 19-25, 20-25, 15-10)

ROMA: Bici 28, Muzi, Schwan 8, Melli 4, Correa 9, Valoppi, Rucli 15, Ferrara, Ciarrocchi, Rivero 17, Bechis 1, Madan 1. All. Cuccarini

TRENTO: Parlangeli, Dehoog 17, Angelina, Scholten 3, Moretto, Stocco 1, Marconato 6, Olivotto 8, Guiducci 3, Michieletto 21, Alvarardo 1, Passaro, Shcherban 13, Mistretta. All. Mazzanti