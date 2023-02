La Roma Volley Club torna subito in campo: domani la difficile trasferta friulana per affrontare Talmassons

È tempo di scendere di nuovo in campo per la Roma Volley Club che a poche ore dal successo su Montecchio si tuffa nella sfida infrasettimanale con la Cda Talmassons, valida per il recupero della quarta giornata di ritorno di regular season. L’appuntamento è fissato per domani 22 febbraio alle ore 20:30 con il match disponibile sul canale YouTube di Volleyball World Italia. Dopo l’ultima affermazione contro Messina che ha ridato morale e motivazione a Taborelli e compagne, la formazione guidata in panchina da coach Barbieri si prepara per un’altra grande prova.

Seconde in classifica a quota 38 punti e con il fattore campo dalla loro parte, la Cda Talmassons sfrutterà ogni elemento a suo favore per provare a strappare punti preziosi per colmare il gap con la capolista. La squadra di coach Cuccarini, che da domenica fa base a Lignano Sabbiadoro a causa delle tre trasferte consecutive programmate nel nord Italia, è al lavoro per le ultime rifiniture prima di cimentarsi in questa ulteriore sfida. Il bel gioco espresso domenica contro Montecchio sarà un punto di riferimento per Bechis e compagne certe di dover scendere in campo con il loro migliore gioco per provare a intascare la vittoria consecutiva numero diciotto in campionato.

Giuseppe Cuccarini, coach della Roma Volley Club: “Siamo molto soddisfatti di come è andata a Montecchio: abbiamo giocato bene sotto tutti i punti di vista, a partire dalla qualità espressa del gioco, sia nella fase di battuta-punto che di ricezione-punto. L’atteggiamento delle giocatrici è stato encomiabile. Lavoreremo questi due giorni per presentarci alla sfida con la stessa mentalità. Talmassons è un’altra squadra di livello, attualmente seconda in classifica. Come ripeto sempre, loro proveranno a fare la loro partita. Per noi, invece, ogni sfida rappresenta l’opportunità di fare tre punti per avvicinarci a quello che è il nostro obiettivo sin dall’inizio della stagione.”