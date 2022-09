Roma Volley Club, il derby con Sant'Elia per continuare a preparare il campionato

Il programma di attività pre-season prosegue per la Roma Volley Club. All’allenamento congiunto contro Perugia, annullato a causa di alcune defezioni nel team ospite, seguirà il primo derby laziale: domani, Bechis e compagne si recheranno a Sant’Elia per disputare un allenamento congiunto con la formazione frusinate al secondo anno in A2. Un altro confronto necessario per affinare le intese di gioco e accelerare il ritmo gara in vista dell’avvio di stagione del 23 ottobre in cui le Wolves affronteranno proprio Sant’Elia di Giandomenico Emiliano nel primo degli incontri ufficiali previsti dal calendario Lega.

Queste le parole dell’opposto giallorosso Erblira Bici: “L’amichevole con Firenze è stata la prima del programma pre-season, per questo motivo il sistema di gioco era ancora poco maturo e ci mancava anche il ritmo gara dopo quattro mesi di stop. Tuttavia, l’entusiasmo del gruppo e la voglia di crescere hanno permesso di ottenere un ottimo risultato e tante indicazioni sul lavoro tattico e tecnico da fare in palestra. Domani contro Sant’Elia, altra squadra di A2, sarà importante per definire il nostro percorso in questa stagione: metteremo in campo tutto ciò su cui abbiamo insistito in allenamento fino ad oggi insieme allo spirito di squadra che sta diventando man mano sempre più forte. La vicinanza dei tifosi sarà fondamentale in questa fase di preparazione come in quella a venire. Non ho mai giocato a Roma, né contro una squadra della capitale, ma mi è bastato vivere in prima persona il calore dei tifosi durante il primo allenamento in palestra per capire quanto sarà bello averli accanto in questa nuova avventura”.