Volley A2 femminile, stilato il calendario: la Roma Volley Club debutta a due passi da casa

Il cammino della Roma Volley Club Femminile nel campionato di serie A2 è noto. Nella serata di ieri è stato stilato il calendario e le Wolves, inserite nel girone B e che puntano dichiaratamente a tornare in A1, esordiranno il prossimo 23 ottobre non lontano da casa, precisamente sul taraflex di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone) contro l'Assitec. Sarà dunque indispensabile per la squadra da quest'anno diretta da Giuseppe Cuccarini partire subito con il piede giusto dato che le insidie nel corso di questa stagione non mancheranno.

La prima partita casalinga al PalaTiziano (sede da quest'anno delle partite interne) è in programma la settimana successiva contro San Giovanni in Marignano, mentre il 6 di novembre le giallorosse saranno di scena a Marsala per la prima trasferta in Sicilia. Seguiranno il 9 novembre l'infrasettimanale a Roma con la CdA Talmassons e il 13 un'altra lunga trasferta, questa volta a Soverato.

Nella foto che segue, tratta dalla pagina ufficiale del club giallorosso, il calendario completo:

IL REGOLAMENTO - Si inizia con un girone all'italiana composto da 22 giornate, al termine delle quali le squadre classificate dal 1° al 6° posto di ciascun girone si qualificano alla Pool Promozione (12 squadre totali); ogni squadra affronta le 6 formazioni provenienti dall’altro girone in gare di sola andata, per un totale di 6 giornate. Si mantengono tutti i punti conseguiti nella Regular Season, con la seguente correzione per le squadre del girone da 11: dato il quoziente punti/gare giocate (compreso tra 0 e 3), esso verrà arrotondato, moltiplicato per le due partite non disputate ed aggiunto ai punti conquistati nella prima fase. L’ultima giornata è prevista per il fine settimana del 15-16 aprile. La vincente della Pool è promossa direttamente in Serie A1.

Le squadre classificatesi dalla 2^ alla 5^ posizione della Pool Promozione accedono ai Playoff Promozione e si affrontano in semifinale da disputarsi al meglio delle tre gare con abbinamenti 2^-5^ e 3^-4^. Le vincenti delle semifinali si affrontano sempre al meglio delle tre gare nella finale che dà diritto alla seconda promozione in A1, con l’eventuale Gara 3 da disputarsi nel secondo fine settimana di maggio.

Le squadre classificate dal 6° all’ 11° e 12° posto rispettivamente dei due gironi si qualificano alla Pool Salvezza (11 squadre totali). Ogni squadra affronta le formazioni provenienti dall’altro girone in gare di andata e ritorno, per totali 12 giornate da metà marzo a metà maggio. Si mantengono tutti i punti conseguiti nella Regular Season. Le ultime sei classificate della Pool Salvezza retrocedono in Serie B1.