Roma Volley Club, da oggi in vendita i biglietti per le gare casalinghe: i prezzi e dove acquistarli

La massima serie femminile torna a Roma dopo ben 23 anni e la società non vuole farsi scappare l'opportunità di attirare al Pala Lottomatica più gente possibile, seppur con le restrizioni ancora purtroppo in atto. A partire dalla giornata odierna sarà possibile acquistare i biglietti per le partite casalinghe della squadra giallorossa. Si partirà il 17 ed il 20 ottobre con due gare casalinghe consecutive rispettivamente contro Conegliano e Casalmaggiore e per gli sportivi romani sarà ghiotta l'opportunità di vedere dal vivo all'opera gente come Paola Egonu, Monica De Gennaro, Marta Bechis e tanto altro.

I tagliandi potranno essere acquistati online, presso i punti vendita TicketOne e presso la Segreteria RVC o al botteghino del Palazzo dello Sport di Roma, solo nel giorno di gara, prima dell’inizio della partita.

Non sono previsti biglietti ridotti U.8 e U.14 per i settori Parterre e Tribuna Premium.

A partire dal 19/10, per scuole e società/tesserati FIPAV, sono previste agevolazioni di gruppo applicabili solo acquistando i biglietti presso la Segreteria della Roma Volley Club a Palocco:

- Uff. Segreteria RVC Polisportiva Palocco Via di Casal Palocco, 127 00124 Roma (Mar. e Gio. h.16-19.30)

C'è anche una promozione da non perdere:

Solo per le prime due partite casalinghe consecutive sarà possibile acquistare un mini-abbonamento senza obbligo di sottoscrizione della Member Card.

Un unico titolo per vedere le due sfide al Palazzo dello Sport di Roma Eur, dal vivo, con le Campionesse d’Italia, d’Europa e del Mondo dell’Imoco Volley Conegliano il giorno 17/10 alle 17.00 e con la VBC E’più Casalmaggiore il giorno 20/10 alle ore 19.30.