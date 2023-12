Roma Volley Club, Cuccarini critica la Lega: "Il Boxing Day poteva essere preparato meglio"

Poche ore per preparare un match importante. Giuseppe Cuccarini, coach della Roma Volley Club, ha voluto criticare l’organizzazione del turno di A1 del 26 dicembre, il cosiddetto Boxing Day, in particolare le poche ore concesse alle Wolves per recuperare dalla partita precedente, la trasferta di Novara di tre giorni prima.

Ecco le parole dell’allenatore umbro nel dettaglio: “La Lega fa bene a far giocare il Boxing Day, però deve anche prepararlo bene. Noi abbiamo giocato il 23 a Novara, siamo partiti a mezzanotte e arrivati alle 8 di mattina del 24 dicembre a Roma: questo antefatto non è stato il modo migliore di preparare il match del 26 dicembre. Mi si risponderà che Vallefoglia ha fatto lo stesso, ma loro sono tornate da Milano a casa in tre ore, quindi non è stata la stessa cosa. Non voglio scuse, abbiamo giocato un’ottima partita per le condizioni in cui eravamo. Non abbiamo mai mollato, sotto di due set abbiamo avuto la capacità fisica e tecnica di reagire. Nel quinto parziale poi ci sono state tante cose, uno scarico nervoso ma anche tanta sfortuna".

Cuccarini ha poi aggiunto: "Siamo contenti della pallavolo che esprimiamo, efficace e divertente, il pubblico si diverte e considero l’attuale classifica strepitosa. Siamo consapevoli che la seconda parte del campionato sarà ardua ma daremo tutto quello che possiamo”.