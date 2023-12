Roma Volley Club corsara in Trentino: Bici e Rivero domano una volenterosa Itas

La Roma Volley Club decide di non emulare il celebre violinista Paganini e concede volentieri il bis nel campionato di A1. Dopo il bel successo di una settimana fa al PalaTiziano contro Cuneo, le Wolves si sono ripetute oggi pomeriggio a Trento contro l’Itas Trentino fanalino di coda. Nonostante la posizione di classifica delle avversarie, le giallorosse sapevano di dover affrontare un incontro non semplice e in effetti i primi due set sono stati piuttosto tirati. Nel terzo, invece, la squadra di coach Cuccarini ha preso il largo, trascinata dalle sue due top scorer, Bici (17 punti) e Rivero (14). MVP della gara è stata invece nominata capitan Bechis.

Primo set. Sinibaldi deve rinunciare alle infortunate Stocco e Gates ma ritrova Angelina, inizialmente in panchina. Guiducci è l’alzatrice in diagonale a DeHoog, in posto 4 Michieletto vince il ballottaggio e affianca Shcherban, al centro spazio a Olivotto e Moretto con Parlangeli libero. Cuccarini risponde con Bechis al palleggio, Bici opposto, le ex Trentino Rosa Melli e Rivero in posto 4, Rucli e Ana Beatriz al centro e Ferrara libero. L’equilibrio iniziale si spezza quando Rivero e Bici fermano a muro DeHoog e Michieletto, regalando il +3 alle capitoline (9-12) e obbligando Sinibaldi a ricorrere al time out. Entra Zago e l’Itas Trentino torna in carreggiata trovando la parità sul 15-15. Il turno in battuta di Bechis, però, manda in tilt la ricezione di casa con la Roma Volley Club che non si fa pregare e allunga nuovamente con gli smash di Rivero e Rucli (15-19). Le ospiti gestiscono al meglio il vantaggio aggrappandosi ad un’ispirata Bici (19-23) e dopo un sussulto al servizio di DeHoog (22-24) ci pensa Ana Beatriz a chiudere il set in fast (22-25).

Secondo set. L’Itas Trentino accusa il colpo e l’avvio di secondo parziale è tutto di marca ospite con Bici e Melli protagoniste in attacco. Sul 2-8 Sinibaldi ha già esaurito i time out ma gli ingressi di Mason e Angelina rivitalizzano Trento che dal 3-10 passa all’11-12 con le neo entrate sugli scudi in posto 4. Due invasioni trentine però danno respiro a Roma che torna a distanza di sicurezza (12-18). Le gialloblù non mollano la presa e con due veloci di Olivotto e un velenoso turno in battuta di Mason si riavvicinano fino al 19-21: Cuccarini ricorre al time out e al rientro in campo le capitoline sprintano con decisione verso il 20-25.

Terzo set. La terza frazione di gioco è la fotocopia di quello precedente: partenza a razzo di Roma (2-6) e Trento che deve rincorrere. La rimonta gialloblù anche in questo caso si ferma sul più bello (11-13), con le laziali che tornano padrone del campo (11-16). Gli ingressi di Michieletto prima, Marconato e Acosta poi non mutano l’inerzia di un set ormai segnato con Rivero e Bici (oltre ai muri di Rucli e Bechis) che non perdono tempo nel regalare alla Roma Volley Club i tre punti (14-25).

Queste le dichiarazioni di capitan Bechis a fine partita: "Siamo molto contente. Sono stati per noi tre punti che desideravamo tanto, che abbiamo ricercato e che continuiamo a ricercare in tutte le partite. Dovevamo essere concrete in questa partita e lo siamo state. Trento sicuramente ci ha dato filo da torcere perché non cedeva mai. Soprattutto nei primi due set ha sempre cercato di rimontare. Però devo dire che sono molto orgogliosa della mia squadra perché davvero non ha mai mollato, nonostante non fossimo arrivate nelle migliori condizioni fisiche. Siamo proprio soddisfatti perché è stato un risultato di squadra, da noi giocatrici fino al fondamentale supporto dello staff tecnico. Ripeto, sono veramente contenta ed orgogliosa di questi tre punti". Il tabellino del match:

ITAS TRENTINO-ROMA VOLLEY CLUB 0-3 (22-25, 20-25, 14-25)

TRENTINO: Mistretta, Moretto 2, Mason 5, Alvarado, Michieletto 4, Guiducci, Olivotto 9, Marconato, Parlangeli, Dehoog 8, Angelina 10, Zago 3, Gates, Shcherban 2. All. Sinibaldi

ROMA: Muzi, Bici 17, Madan, Bechis 2, Rivero 14, Ciarrocchi, Ferrara, Rucli 6, Valoppi, Correa 7, Melli 7, Schwan. All. Cuccarini