Roma Volley Club a un passo dalla Coppa Italia: le Wolves accedono alla Final Eight se…

Tra i tifosi calcistici italiani viene spesso definita sarcasticamente, ma anche in modo dispregiativo, “portaombrelli” per sottolineare la sua scarsa importanza. Nel volley, invece, la Coppa Italia è un trofeo di tutto rispetto e nella Serie A1 femminile si sta profilando la griglia relativa all’edizione 2024. Come previsto dal regolamento, si accede direttamente ai quarti di finale e le squadre “fortunate” sono le prime otto della classifica al termine del girone d’andata. Bisognerà attendere sabato 23 dicembre per scoprire gli ultimi posti disponibili e a sperare è soprattutto la Roma Volley Club. Il sogno proibito delle Wolves si chiama proprio Coppa Italia, conquistata lo scorso anno dalla formazione giallorossa ma nella “versione” dedicata alla Serie A2.

Quest’anno si fa ancora più sul serio e la squadra di coach Cuccarini è a un passo dalla prima storica qualificazione. Non è soltanto la classifica attuale dell’A1 a generare ottimismo, ma anche il calendario delle rivali. I primi sei posti sono già sicuri, con Conegliano, Milano, Scandicci, Novara, Chieri e Pinerolo che hanno staccato il pass. Rimangono incerte la settima e l’ottava piazza. La Roma Volley Club è attualmente settima in classifica con 17 punti, seguita da Vallefoglia (16), Firenze e Busto Arsizio (entrambe a quota 14).

Questi quattro club possono puntare ai due posti vacanti e, visto il vantaggio accumulato, proprio Roma e Vallefoglia hanno maggiori probabilità di farcela. L’ultimo turno del girone d’andata prevede la difficile trasferta a Novara delle Wolves, ma anche Conegliano-Busto Arsizio, Milano-Vallefoglia e Cuneo-Firenze. Nel caso peggiore, il ko giallorosso contro l’Igor Gorgonzola, si dovrà fare il tifo per Conegliano e Milano, le prime due della classe che, da pronostico, dovrebbero aver vita facile con le loro avversarie. Le uniche preoccupazioni giungono da Firenze che se la giocherà con una Cuneo in difficoltà tanto da far immaginare un arrivo a pari punti.

In quel caso conterebbe anzitutto il numero di vittorie che però potrebbe essere identico e allora ci si affiderebbe al quoziente set e, nel caso estremo, al quoziente punti. Per il momento Roma ha un quoziente set di 0,88 e nell’ipotesi di una sconfitta con Novara per 3-0, il valore scenderebbe a 0,78. Vallefoglia ha invece un quoziente di 0,75, poco più alto di quello di Firenze (0,73), mentre Busto è piuttosto lontana (0,69). Con un punto conquistato in Piemonte, le giallorosse avrebbero la certezze matematica dell’accesso alla Final Eight di Coppa Italia: non è un compito semplice, ma il team di Cuccarini ha appena dimostrato di poter giocare alla pari con le corazzate (la rimonta sfiorata contro Scandicci), dunque sognare a occhi aperti non costa nulla.