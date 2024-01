L’Aeroitalia SMI Roma si tuffa nella Coppa Italia: stasera il match contro la Vero Volley di Paola Egonu

Dopo l’emozionante sfida con Conegliano risolta solo al tie-break, che è valsa un punto d’oro per le capitoline, l’Aeroitalia SMI Roma si prepara a tornare in campo per i quarti di finale di Coppa Italia di A1: l’appuntamento è fissato per stasera alle ore 20:30 nella tana dell’Allianz Vero Volley Milano. Il match sarà trasmesso in diretta sul canale tv di Volleyball World e metterà in palio l’accesso alla final four in programma a Trieste il 17 e 18 febbraio. Dall’altra parte della rete, una squadra che non ha bisogno di presentazioni.

Egonu e compagne hanno finora messo in risalto un gioco di altissimo livello su tutti i campi di A1 e fra le mura casalinghe dell’Allianz Cloud cercheranno di sfruttare al massimo il calore del pubblico di casa per aggiudicarsi la gara e accedere alla fase successiva del prestigioso trofeo. L'ultima sfida in campionato di domenica scorsa ha ridato morale alle giallorosse, che però sono consapevoli dell’alto livello dell’avversario contro cui si andranno a misurare. La squadra di coach Cuccarini, capace di mostrare un bel gioco anche con le squadre di alta classifica, scenderà sul taraflex milanese con l’obiettivo di mettere in mostra la migliore pallavolo in occasione dei primi quarti di finale di Coppa Italia di A1 della storia del club capitolino.

Così Jessica Rivero, schiacciatrice dell'Aeroitalia SMI Roma: "Milano la conosciamo bene. Abbiamo già giocato contro di loro in campionato. È stato un tre a zero, ma devo dire che abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo avuto poco tempo per preparare questo incontro di Coppa Italia. Veniamo dall’intensa sfida con Conegliano che nessuno si aspettava: c’è un po’ di stanchezza, ma sicuramente andiamo a Milano con tanta voglia di giocare al massimo. Siamo consapevoli del loro livello, ma abbiamo dimostrato di poter dare fastidio anche a squadre di alta classifica”.