Roma Volley Club, tutti a Guidonia: oggi un nuovo test match contro Perugia

Nuova settimana, stessa intensità. Per continuare a testare dinamiche e schemi di gioco in vista dell’esordio in campionato, le Wolves si preparano per il quinto test stagionale in programma oggi con la neopromossa Pallavolo Perugia, ospite al Palazzetto di Guidonia dalle ore 16:30. L’allenamento congiunto sarà aperto a tutto il pubblico che vorrà sostenere la squadra giallorossa. L’incontro, rimandato in precedenza per alcune defezioni nella squadra avversaria, sarà un’altra importante occasione per le romane di oliare gli ingranaggi contro una formazione di pari categoria.

Dall’altra parte della rete, questa volta, una squadra con cui Roma si confronterà anche in campionato. La 3M Perugia Pallavolo di Marangi Guido è reduce da una promozione dopo una stagione pressoché perfetta. Un gruppo, formato perlopiù da giovani esordienti in serie A, eccetto qualche giocatrice più esperta come l’ex Talmassons Dalla Rosa. Negli ultimi allenamenti congiunti, Bechis e compagne hanno dato prova di essere già coese, dimostrando una amalgama che va sempre più consolidandosi. L’appuntamento per dunque è a Guidonia, sede anche della prima partita in casa della stagione il giorno 30 ottobre.

Così Giulia Melli, schiacciatrice della Roma Volley Club: “Ogni amichevole insegna qualcosa e aggiunge un tassello in più alla preparazione, che non è solo fisica ma anche tattica e di testa per stabilire il giusto approccio alla partita. Con avversarie come Scandicci abbiamo avuto modo di provare cose diverse, sperimentando un po’ di più dal punto di vista del gioco; con squadre del tuo stesso livello cerchi invece di dimostrare la versione più matura e formata del tuo gioco, che non è assolutamente semplice mettere in pratica. Limitare errori e ripetere le belle cose fatte in allenamento, questo è uno degli obiettivi che avremo davanti anche nel test di domani.”

“Non metto in dubbio la bellezza agonistica dello sport, ma trasmettere emozioni è forse uno degli aspetti principali. Per questo il pubblico ricoprirà un ruolo fondamentale. Averlo presente già domani nel campo dove giocheremo le nostre prime gare ufficiali sarà la migliore preparazione alla stagione alle porte.”