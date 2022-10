La Roma Volley Club supera Perugia e si prepara all'ultimo test contro Brescia

La Roma Volley Club femminile si avvicina all’esordio di stagione con un altro successo, il quarto su cinque test disputati, di cui 2 contro formazioni di A1. Contro la formazione di pari categoria di Perugia, le ragazze guidate da coach Cuccarini si aggiudicano tutti i set disputati, chiudendo, sul campo di Guidonia, l'allenamento sul 4-0 (25-21; 25-10; 28-26; 15-8). Roma ha espresso un rendimento alterno, riuscendo comunque ad imporre il proprio gioco e a portare a casa un risultato pieno.

Parte un po’ contratta Roma, che da metà set trova nel servizio e nella potenza dei suoi terminali di attacco le chiavi con cui accaparrarsi la frazione (25-21). In quella successiva, è un assolo delle padrone di casa con Perugia in difficoltà nell’allestire un contrattacco di pari efficacia (25-10). Nel terzo set Cuccarini cambia le interpreti in campo, dando spazio alla sua panchina: Roma fatica a prendersi i suoi spazi e la formazione di coach Marangi esprime un’ottima reazione corale, andando a un soffio dal conquistare il set (28-26). Le due panchine decidono di giocare anche un quarto mini-set.

Complici il muro romano (sono 7 i muri punto totalizzati dalla coppia di centrali Rebora e Rucli) e l’ottima intesa fra tutto il sestetto, le Wolves arrivano per prime a siglare l’ultima lunghezza aggiudicandosi anche la simulazione del tie-break (15-8). Altro test, altri segnali e indicazioni per tutto lo staff capitolino, che da domani sarà in palestra per preparare l’ultimo allenamento congiunto prestagionale, quello contro Brescia programmato per sabato 15 ottobre pomeriggio sul campo di Firenze. Dall’altra parte della rete ci sarà questa volta un’altra formazione allestita per tentare il salto di categoria, un'altra delle favorite alla promozione in A1, dove militano due ex giallorosse, Alice Pamio e Claudia Consoli.

Così Martina Ferrara, libero della Roma Volley Club: “Le impressioni del test di oggi sono positive. Siamo partite un po’ contratte, impiegando più del dovuto a partire e a trovare il nostro gioco. Difatti il primo set è stato più tirato. Nel secondo abbiamo imposto il nostro ritmo, per poi tornare in campo nel terzo con tante sostituzioni con la panchina. Perugia in quell’occasione ha aumentato molto il tasso difensivo delle proprie azioni, mettendoci in difficoltà ma senza impedirci di conquistare gli ultimi due set. Un buon approccio che sicuramente dobbiamo mantenere in vista dell’esordio di domenica 23 ottobre”.