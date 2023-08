Parte il conto alla rovescia: per la Roma Volley Club la stagione 2023-2024 di A1 inizia a Vallefoglia 

È stato pubblicato il calendario ufficiale della stagione 2023/2024 di A1 e con esso le date che andranno a scandire il ritorno della Roma Volley Club nella massima serie. La prima giornata della stagione 2023/24 è prevista nel weekend del 7-8 ottobre 2023, l’ultima in quello del 23-24 marzo 2024. Le Wolves cominciano subito in trasferta, l’8 ottobre con Vallefoglia. L'attesissimo debutto al PalaTiziano è invece fissato il weekend successivo quando nella capitale arriva Chieri. A seguire il match interno con Busto Arsizio, per poi ripartire il 29 ottobre alla volta di Conegliano per confrontarsi con le campionesse d'Italia e del mondo in carica, con il ritorno programmato come da calendario il prossimo 21 gennaio.

Cresce l'attesa per il match casalingo del 26 novembre contro Milano, l'altra grande metropoli italiana partecipante al "campionato più bello del mondo", che riporta a Roma la campionessa Paola Egonu e il grande spettacolo della pallavolo di serie A1. Altro grande appuntamento sarà quello previsto per la dodicesima giornata di andata, precisamente il 17 dicembre, quando fra le mura amiche del PalaTiziano di Piazza Apollodoro, le Wolves incontreranno un'altra favorita per la vittoria del titolo, la Savino del Bene Scandicci. Prende così forma, giornata per giornata, il cammino delle Wolves (le date indicano rispettivamente il turno di andata e di ritorno):

1ª giornata – (8 ottobre 2023 – 26 dicembre 2023)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Roma Volley Club

2ª giornata – (15 ottobre 2023 – 7 gennaio 2024)

Roma Volley Club – Reale Mutua Fenera Chieri '76

3ª giornata – (22 ottobre 2023 – 14 gennaio 2024)

Roma Volley Club – UYBA Volley Busto Arsizio

4ª giornata – (29 ottobre 2023 – 21 gennaio 2024)

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Roma Volley Club

5ª giornata – (1 novembre 2023 – 28 gennaio 2024)

Il Bisonte Firenze – Roma Volley Club

6ª giornata – (5 novembre 2023 – 4 febbraio 2024)

Roma Volley Club – Volley Bergamo 1991

7ª giornata – (12 novembre 2023 – 11 febbraio 2024)

Wash4Green Pinerolo – Roma Volley Club

8ª giornata – (19 novembre 2023 – 25 febbraio 2024)

TrasportiPesanti Casalmaggiore – Roma Volley Club

9ª giornata – (26 novembre 2023 – 3 marzo 2024)

Roma Volley Club – Vero Volley Milano

10ª giornata – (3 dicembre 2023 – 6 marzo 2024)

Roma Volley Club - Cuneo Granda Volley

11ª giornata – (10 dicembre 2023 – 10 marzo 2024)

Itas Trentino – Roma Volley Club

12ª giornata– (17 dicembre 2023 – 17 marzo 2024)

Roma Volley Club – Savino del Bene Scandicci

13ª giornata – (23 dicembre 2023 – 24 marzo 2024)

Igor Gorgonzola Novara – Roma Volley Club