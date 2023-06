Roma Volley Club: il punto sulle giovanili a pochi giorni dalla fine della stagione

Ormai arrivati all’ultimo mese della corrente stagione pallavolistica, i vari gruppi Under della Roma Volley Club proseguono le loro sedute di allenamento sia al pallone dell’APD Palocco sia alla palestra del LS Democrito. Domenica scorsa il gruppo maschile di coach Nyawira ha ottenuto due medaglie ad Alba Adriatica in occasione delle finali provinciali AICS: una d’oro per aver vinto il campionato Under 17 e una d’argento per essersi classificato secondo al campionato Under 16.

Sempre nello scorso weekend, ma a Tolfa, uno dei gruppi di coach Roscito ha vinto la medaglia di bronzo nella divisione Silver del campionato regionale Under 16 OPES. Tra lunedì e martedì scorsi il gruppo dei due coach Runca e De Simone ha affrontato due volte, prima in trasferta e poi in casa, una delle squadre più forti di tutto il campionato territoriale Under 13 di Promozione per il primo e il secondo atto della rispettiva semifinale, ossia il Fiano Romano; da una parte penalizzato dall’indisposizione di Foresi e dall’altra meno agguerrito rispetto alla sua avversaria, nell’arco di circa ventiquattr’ore è riuscito a vincere solo il primo set del primo atto, mentre negli altri cinque giocati ha subito la supremazia tecnica delle atlete fianesi, soprattutto di Di Noia; seppur eliminato, si è tolto la soddisfazione di aver centrato un ottimo terzo posto su cinquantacinque squadre grazie al suo eccellente lavoro in palestra (svolto quasi tutti i giorni).

Arrivate alle semifinali del campionato territoriale Under 14 di Promozione da imbattute e con un solo set perso, Lafuenti e compagne si misureranno contro la Casalandia Dream Team Roma due volte: primo atto domani sera al pallone Aurelio Santoro, secondo atto martedì 6 giugno a Casal Palocco. Le vincitrici delle due semifinali di questo campionato giovanile si affronteranno a Zagarolo sabato 10 giugno.