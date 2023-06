La Roma Volley Club riceve il premio USSI 2023, riconoscimento assegnato dai giornalisti sportivi

Si è svolta al salone d’onore del Canottieri Aniene, uno dei circoli più prestigiosi del Paese, la cerimonia di consegna dei Premi USSI assegnati dal gruppo romano giornalisti sportivi, condotta da Simona Rolandi di Rai Sport. L'evento si è aperto con il benvenuto di Iacopo Volpi, presidente di Ussi Roma nonché neo direttore di Rai Sport . È poi intervenuto il Presidente del CONI Giovanni Malagò: “Accompagno con affetto questi Premi. Vedo tanti campioni, tanti presidenti nazionali di Federazione, vedo tanti cronisti: è bello ritrovarci tutti assieme”.

La Roma Volley Club femminile vincitrice della Coppa Italia di serie A2 e del Campionato di serie A2, che le ha permesso di ottenere la promozione diretta in serie A1, era rappresentata dal Presidente Pietro Mele, dal Direttore Sportivo Barbara Rossi e dalla centrale Michela Ciarrocchi, tra le protagoniste della stagione 2022/23. Il premio ricevuto dalle mani del Presidente del CONI Giovanni Malagò è un bellissimo riconoscimento che i professionisti del giornalismo sportivo romano hanno voluto assegnare alla società per aver riportato nel miglior campionato del mondo di volley femminile la Capitale d’Italia. Alla presenza di autorità, eccellenze del giornalismo e dello sport, i premi USSI Roma 2023 hanno riconosciuto il valore di sportivi e giornalisti sportivi.

Per gli sportivi, oltre alla Roma Volley Club sono stati premiati Manila Esposito, azzurra della Federginnastica ed Eleonora De Paolis, campionessa della canoa paralimpica, l'AS Roma calcio femminile Campione d’Italia e Alessandro Bove giovane talento della AS Roma calcio maschile, la Rugby Roma promossa in Serie A e la Lazio Rugby, vincitrice del suo girone in Serie A, il Frosinone calcio promosso in serie A e la società Padel C.C. Aniene Campione d’Italia. Per i giornalisti premiati Riccardo Caponetti “Premio Under 35” (La Repubblica), Alessandra Rotili “Premio Desk” ad (Ansa), Giorgio Lo Giudice “Premio alla Carriera” (La Gazzetta dello Sport), Federico Gaetano “Premio Fotografi”, Giancarlo Dotto “Premio Tosatti” e Maria Barresi “Premio Golf, passione e competenza”.