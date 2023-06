Roma Volley Club sempre più digitale: la nuova app è online

La Roma Volley Club segue nel percorso di digitalizzazione con la sua proposta di “sport entertainment solutions” all’interno del mondo del volley. Solo due giorni dopo il lancio della piattaforma NFT RVC Signing Moments è arrivato il momento di conoscere la nuova APP Roma Volley sviluppata da EpicoPlay. Da oggi è scaricabile gratuitamente sia su Google Play per dispositivi Android che su Apple Store per dispositivi IOS la APP che permetterà alla community del volley di interagire direttamente con atlete, staff e club della Capitale. Un ambiente che andrà ad arricchirsi di contenuti durante la prossima stagione in serie A1 con tantissime funzioni interattive quali Q&A, domande e risposte tra fan base, giocatrici e addetti ai lavori, Epicall, un appuntamento in diretta con una/un protagonista della squadra che risponderà in video agli utenti, foto e video del Club, presenti nella gallery e nel club life, una sezione dedicata ai giochi come quiz&sondaggi, ma anche statistiche, offerte esclusive e news sempre aggiornate.

Infine, una sezione dedicata dove gli utenti avranno anche la possibilità di condividere loro contenuti. Proprio nella sezione post, verranno annunciate in anteprima esclusiva, a partire da oggi, le tanto attese conferme e novità che riguardano staff e giocatrici che faranno parte della squadra di Roma nella stagione 2023/24 in serie A1. Una ragione in più per effettuare immediatamente il download gratuito e scoprire qual è la prima conferma ufficiale che annuncerà il Club per la nuova stagione. Sarà anche utile per abituarsi all’uso di questa APP innovativa che sta già riscuotendo tantissimo successo nel mondo del calcio e iniziando a diffondersi anche in altri sport quali il basket e il volley, cominciando proprio dalla Roma Volley Club.

Epico Play, partner della Roma Volley Club è una società che offre soluzioni digitali innovative nel mondo sport & entertainment che ha sviluppato l’architettura della nuova APP Roma Volley per offrire a tutti i fans giallorossi la possibilità di sviluppare una relazione sempre più coinvolgente con la propria squadra e al club di poter generare entrate incrementali. La società Epico Play nasce con l’obbiettivo di contribuire alla digitalizzazione del mercato sportivo affiancando i singoli club, Leghe e Federazioni nel loro percorso di sviluppo tecnologico, offrendo loro delle soluzioni chiavi in mano facilmente adottabili da qualsiasi realtà senza dover sostenere ingenti costi. Gli utenti scopriranno a poco a poco la praticità di questo strumento digitale, infatti, oltre alle funzioni già descritte offrirà anche i link diretti alla piattaforma NFT RVC Signing Moments, agli altri profili ufficiali della società e, quando il momento, al merchandising e alla biglietteria per le partite della Roma Volley Club. Per tutti i fans del volley e delle Wolves il miglior modo per restare in contatto diretto e interagire in un modo tutto nuovo con la propria squadra del cuore.