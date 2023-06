La Roma Volley Club lancia online gli RVC NFT Signing Moment

La Roma Volley Club prosegue il suo sviluppo digitale, integrando soluzioni che arricchiscono ed estendono la sua proposta di “sport entertainment solutions” all’interno del mondo del volley. Come preannunciato qualche mese fa, la società sta implementando strumenti di comunicazione e marketing per metterli a disposizione di staff, squadra, tifosi, media e sponsor per una sempre maggior interazione tra il Club e la community che lo segue, dentro e fuori dal campo. Sabato 10 giugno e lunedì 12 giugno presenterà due interessantissime novità, frutto della collaborazione con due importanti realtà del mondo IT: Betacom, azienda specializzata nella digital transformation che interverrà tramite la partecipata Epic Media Labs LLC, ed EpicoPlay, start-up innovativa specializzata nella creazione di App per il mondo dello sport. Il 10 giugno verrà lanciata on line la piattaforma che ospiterà le collezioni esclusive di NFT (Not Fungible Token) della Roma Volley Club denominate RVC Signing Moments creata da Epic Media Labs LLC, parte del gruppo Betacom già partner dalla scorsa stagione del Club, che ha sviluppato la piattaforma NFT, tra gli altri, anche per lo storico club Benfica Calcio.

La Roma Volley Club sarà così la prima società italiana di volley a lanciare una propria piattaforma digitale con un marketplace completamente dedicato agli NFT creati in esclusiva dal Club capitolino. La prima collezione, composta da 18 cards (collectibles), sarà disponibile online dal 10 giugno. Si tratta di un omaggio a “La Squadra dei Record”, ovvero quella che ha appena concluso il campionato di serie A2 femminile, ottenendo 28 successi su 29 partite, con vittoria della Coppa Italia di serie A2 e del Campionato di serie A2 che ha portato, per la squadra di Roma, la promozione diretta in serie A1. Gli NFT saranno caratterizzati dalla foto, presentata in una bellissima cornice, con la firma e i dati delle atlete e dei componenti dello staff tecnico protagonisti della stagione 2022/23.

Ogni card ha una tiratura limitata ed è regolarmente certificata per la gioia dei collezionisti e degli appassionati del mondo digitale. Il funzionamento della piattaforma è estremamente semplice ed è all’interno di un ambiente dedicato alla Roma Volley Club, non su una generica piattaforma blockchain, offrendo così la massima sicurezza su tutte le operazioni di registrazione e pagamento. Esisterà poi anche la possibilità di rivendere gli NFT sul mercato secondario. Gli esperti di questa tipologia di transazioni sanno che esiste un mercato di collezionisti, investitori, appassionati che danno vita a vere e proprie aste per i pezzi più rari e apprezzati.

Seguiranno altre collezioni che immortaleranno i momenti più significativi della stagione, le giocatrici, lo staff e i segni distintivi della squadra con creazioni sempre a tiratura limitata e con design assolutamente esclusivo. Ci saranno sorprese che riguardano il mondo NFT anche per gli abbonati, ma verranno svelate solo al momento della presentazione della campagna abbonamenti per la stagione 2023/24 in serie A1. Seguirà a poche ore di distanza anche il lancio della nuova APP interattiva della Roma Volley Club, ricchissima di opzioni e contenuti che andranno progressivamente a popolarla, permettendo l’interazione diretta tra fans, squadra e Club e che conterrà anche il link per accedere direttamente alla piattaforma NFT RVC.