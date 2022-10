Roma Volley Club, per il debutto casalingo arriva a Guidonia una rinfrancata Marignano

Non c’è posto migliore di Guidonia per spiccare il volo: lo sa bene (forse implicitamente) la Roma Volley Club che in questa stagione disputerà le prime gare interne proprio nella località che è nota come “città dell’aria”. Dopo l’esordio più che positivo in Ciociaria contro l’Assitec Sant’Elia, è arrivato il momento di far felici i tifosi del Palazzetto dello Sport di Guidonia Montecelio. Non sarà un debutto interno semplice, questo bisogna sottolinearlo subito. Le Wolves se la vedranno con un cliente scomodo come l’Omag Marignano, compagine romagnola che ha esordito pochi giorni fa nel migliore dei modi (3-1 in rimonta ai danni di Perugia).

Sarà dunque una sfida alla pari, Roma ha ambizioni più che credibili di promozione in A1, ma anche Marignano non può tirarsi indietro e i play-off sono nel mirino delle ragazze di coach Barbolini. Proprio nella scorsa stagione l’Omag aveva dato l’impressione di poter essere la candidata più seria per la scalata alla prima categoria nazionale della pallavolo femminile. Alla fine la squadra delle Zie fu costretta ad “accontentarsi” dei play-off prima di vivere la cocente delusione dell’eliminazione agli ottavi per opera della Libertas Martignacco (sconfitta inattesa a dire il vero dopo aver visto la regular season). Un altro ko che ha lasciato il segno in quel di Marignano è stato quello nella finale di Coppa Italia Serie A2 in seguito alla sconfitta con Brescia.

Si tratta comunque di un gruppo ambizioso e che non va ovviamente sottovalutato, come ben sanno le atlete di coach Cuccarini. Tra l’altro, la prima giornata di campionato ha messo in luce alcune giocatrici dell’Omag che andranno dunque monitorate con la massima attenzione: Nikoleta Perovic è stata tra le migliori realizzatrici in assoluto (22 punti per la precisione), mentre Alessia Bolzonetti è stata protagonista di tre ace, senza dimenticare il libero Giorgia Caforio che è risultata la migliore dei due gironi di A2 per quel che riguarda la ricezione. È una sfida tutta da vivere quella di domenica 30 ottobre (ore 17:00), come d’altronde lo sarà ogni sfida in programma a Guidonia.