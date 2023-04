Roma Volley Club, Cuccarini: “L’amore per questa squadra si è visto, ora è importante che si giochi al PalaTiziano”

Un bel sogno da cui è ovvio che nessuno vorrebbe risvegliarsi. La Roma Volley Club è tornata nell’A1 femminile dopo una cavalcata trionfale in questa stagione in cui la squadra capitolina è stata praticamente imbattibile. Artefice della promozione è stato l’allenatore delle Wolves, quel Giuseppe Cuccarini che vantava già un palmares di tutto rispetto (coppe e campionati in Italia ed Europa), arricchito da questo trionfo e dalla Coppa Italia di A2. Il tecnico umbro è stato confermato anche per il prossimo anno e nel post-partita dell’ultimo match stagionale contro Trento ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni.

Anzitutto è stata esaltata l’intera società giallorossa: “Abbiamo fatto un grande lavoro, parlo di società, staff, ragazze, tutti insomma. Un grazie speciale va al pubblico che ci ha seguito in tutta Italia, il loro calore costante ci ha aiutato molto. Roma era una squadra con tutti i favori dei pronostici, è stata costruita bene, non è però scontato che un album di figurine diventi una grande squadra. Questo è successo grazie al lavoro giornaliero, non è stato semplice trovare sempre le motivazioni ma tra giocatrici e staff si è creata una chimica molto positiva e questo ci ha aiutato a ottenere il grande risultato, pallavolo sempre di grande livello”.

Come già sottolineato, la conferma di Cuccarini in A1 ha invitato a una riflessione sulle prossime partite da disputare: “Ci sono delle promesse che sono state fatte, cioè che a settembre saremo al PalaTiziano. L’amore per la squadra si è visto, ora è importante giocare a Roma, se lo faremo raddoppieremo tutto quello che si è visto a Guidonia”.