Roma Volley Club, contro Sant'Elia è buona la seconda

La Roma Volley Club si aggiudica anche il secondo dei due test match disputati contro la formazione di Sant’Elia vincendo per 4-0 (25-21; 25-20; 25-14; 16-14). Nell’allenamento congiunto “di ritorno” giocato sul campo di Grottaferrata, le padrone di casa confermano il trend di crescita già evidenziato nella trasferta infrasettimanale a Scandicci esprimendo, contro una formazione a tratti molto combattiva, ottimi sincronismi di gioco. Questa volta, a dare ulteriore carica alle Wolves ci sono stati anche i tifosi del Branco e il pubblico romano, che hanno fatto sentire tutto il loro sostegno nell’arco dell’incontro. In campo per Roma Bechis e Bici sulla diagonale principale, Rucli e Ciarrocchi al centro, Rivero e Melli sono le schiacciatrici, Ferrara è il libero. Risponde coach Giandomenico con Botarelli opposta a Spinello, Hollas e Cogliandro al centro, Dzakovic e Ghezzi in banda e Vittorio libero.

Il primo set parte sulla scia dell’equilibrio con Sant’Elia che mette qualcosa in più in difesa e in attacco. Le Wolves tengono l’offensiva e le altezze di Hollas e compagne, riportando la disputa sulla parità (17-17). Da quel momento, il parziale è sempre nelle mani delle romane che con l’ace di Rivero arrivano per prime alla chiusura della frazione (25-21). Nell’avvio di secondo set è un tripudio di forza e tecnica nella metà campo giallorossa: a muro e dai nove metri col servizio di Rivero, le romane si portano subito sul +6 (7-1). Sant’Elia risponde a tono soprattutto nella seconda linea, ma non trova la chiave tattica per contenere la distribuzione rapida e precisa di Bechis, che mette in evidenza tutto il reparto laterale, fra cui Melli e Bici (autrici rispettivamente di 19 e 13 punti), e porta le sue a firmare anche la fine di questa frazione (25-20). Roma insiste sul gioco al centro con cui mantiene il vantaggio fino alla metà del set senza incontrare un forte attrito nella metà campo frusinate (15-8).

All’aumentare del ritmo, Roma procede in solitaria complice le giocate d’astuzia di Bianchini e Melli e un’ottima prestazione a muro di Ciarrocchi (25-14). I due coach decidono di protrarre l’allenamento congiunto fino al quarto set, in cui viene dato ampio spazio ai roster a disposizione. Gli attacchi di Bianchini, schierata nel ruolo di opposto, e i buoni muri di contenimento del sestetto romano tolgono margine di gioco alle avversarie (6-4). Sant’Elia allestisce un contrattacco di forza con Dzakovic e l’opposto Costagli, non impedendo però a Roma di chiudere l’amichevole sul 16-14. Bechis e compagne continuano a concretizzare la grande mole di lavoro svolta in queste settimane, dando dimostrazione di voler migliorarsi sempre di più in vista dell’imminente esordio stagionale. Per la Roma Volley Club il prossimo appuntamento in campo sarà l’amichevole programmata martedì 11 ottobre contro la formazione della Pallavolo Perugia presso il Palasport di Guidonia.

Così Marika Bianchini, schiacciatore/opposto della Roma Volley Club: “È stata un’amichevole molto più giocata rispetto all’andata. Le avversarie hanno potuto contare su un roster al completo. Sono stati tanti i momenti intensi che ci hanno portato ad essere più concentrate che mai, tenendo sempre il nostro ritmo, soprattutto in difesa. Abbiamo tenuto tanto e dove non è arrivata la forza c’è stata tanta astuzia e capacità di risolvere situazioni di gioco complicate. Siamo una squadra con tantissime possibilità di cambi e credo che sia uno dei maggiori punti di forza”.