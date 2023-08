A1 femminile. La Roma Volley Club chiude la prima settimana di lavoro

Doppia seduta di allenamento: pesi e piscina al mattino e sessione tecnica con palla al pomeriggio presso l’impianto di Città Futura. È così che le Wolves, sotto l’attenta supervisione dello staff tecnico capitolino, mandano in archivio la prima settimana completa di allenamento pre-campionato. Nonostante l’ondata di caldo estivo, le undici giocatrici agli ordini di coach Cuccarini hanno completato senza particolari problemi il programma approntato per il periodo inaugurale dell’attività di preparazione alla stagione 2023/24 di serie A1. Un avvio che si è rivelato positivo anche per il gruppo che ha già raggiunto un buon amalgama, importante oltre all’aspetto fisico per affrontare i prossimi impegni ufficiali in campo. Il club sta lavorando agli ultimi ritocchi del programma mensile con i primi allenamenti congiunti che andranno in scena da circa metà settembre, quando il gruppo sarà più numeroso con il rientro progressivo dei membri dello staff e delle giocatrici impegnate con le rispettive nazionali. Bechis e compagne avranno ora un giorno di riposo (domenica) per poi ripartire con la seconda settimana di preparazione.

Alle novità in palestra si affiancano anche quelle fuori. Sabato mattina, infatti, sui canali social della società, verrà presentato con un mini video il roster giallorosso in versione “Kombat Style”. Si tratta di una breve presentazione con le 13 Wolves pronte per la nuova stagione in serie A1 realizzata grazie al supporto del team grafico e all’AI. L’obiettivo è iniziare a sperimentare e valorizzare le potenzialità dell'Intelligenza Artificiale nel mondo dello sport. L'appuntamento è fissato per sabato 26 agosto, alle 8.00 in anteprima sulla App Roma Volley e alle 12.00 su tutti i social ufficiali della società.

Il commento di coach Cuccarini: “Come tutte le stagioni anche questa è iniziata con grande entusiasmo ed energia che trasmetteremo nel nostro lavoro. Sicuramente questa squadra è figlia di quella che l’anno scorso ha dominato la serie A2. Abbiamo cercato di mantenere il nucleo fondante, cercando di inserire giocatrici che potessero rendere questa struttura ancora più performante, solida e capace di vincere le sfide che questo nuovo campionato ci presenterà. Siamo consapevoli che questo campionato sarà estremamente competitivo: un fattore che vediamo come sfida, per poterci mettere alla prova e raggiungere gli obbiettivi che abbiamo davanti.” “Il programma delle prime settimane è dedicato soprattutto a recuperare quella che è una prestazione individuale, soprattutto dal punto di vista fisico, che rappresenta il primo obiettivo. Collateralmente, cominceremo a progettare la struttura tecnica e tattica della squadra, delle impostazioni delle situazioni e sistemi di gioco. Più andiamo verso l’inizio del campionato, più questa componente avrà una parte predominante nella quantità di lavoro.”

“Il fattore campo è molto importante per noi. Lo scorso anno siamo stati bene a Guidonia, dove ci hanno ospitato per tutta la stagione. È però cruciale ricordare che noi siamo la squadra di Roma e vogliamo giocare in città. Quest’anno l’amministrazione comunale è riuscita finalmente a darci questa opportunità. Siamo contenti perché andremo a giocare in una struttura storica e soprattutto sono molto felice per i nostri tifosi che saranno molto più vicini a noi, sia negli appuntamenti ufficiali che nel lungo percorso di allenamento. Questo credo che ci unirà ulteriormente. Siamo una squadra che ha bisogno del calore intorno, l’anno scorso ne abbiamo avvertito tantissimo e sono certo che quest’anno sarà tutto ancora più intenso.”

Alla voce del primo allenatore, si aggiunge anche quella del capitano Marta Bechis, per il secondo anno consecutivo nel club giallorosso: “C’è molto entusiasmo di ritrovarsi tutte quante. In molte già ci conoscevamo per cui è stato bello trovare le vecchie compagne e ancor di più conoscere le nuove con il loro spiccato spirito di dedizione che fa ben intendere la voglia di fare bene in questo percorso. Sono i primi allenamenti, fa molto caldo, ma questa prima fase sta procedendo bene. Il PalaTiziano? Personalmente non vedo l’ora. Anche da questo punto c’è veramente molta voglia di fare. Avere una casa e averla nel cuore di Roma ha tutto un altro sapore. Abbiamo fortemente voluto arrivarci e ottenerlo: adesso non vediamo l’ora di entrarci, giocarci e vedere il nostro pubblico seduto su quegli spalti giallorossi. Che possa essere uno spettacolo, come anche un richiamo per molto più pubblico e appassionati.”